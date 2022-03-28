【美團分析】美團半日大升14%　一文看清券商績後評價、淡友摩通上調目標價料監管壓力可控

▲ 【大行報告】美團績後升12% 券商：美團上季外賣及到店業務利潤率勝預期 外賣監管壓力屬可控

美團 （03690） 上季經調整虧損幅度少過市場預期，刺激美團周一績後股價向上，券商普遍認為，美團上季利潤率表現出色，而美團新零售基於強勁執行力及發展，長遠前景仍然完整。美團績前績後股價持續大幅波動，美團周一半日升14%，報154.4元，成交54億元。

不過，即使美團業績稍勝預期，近月中資科技股估值回潮，不少投行都趁業績下調目標價，較為不同是本月轉為悲觀的摩根大通，目標價由90元升至105元。

圖看投行對美團最新評級和目標價

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高盛：疫情屬短期風險 一旦防疫措施正常化 美團將重回增長軌道

高盛認為，美團上季核心盈利改善及新零售虧損收窄，美團上季虧損幅度較少。高盛預計，內地新冠疫情為次季帶來不確定性，預計美團全年虧損幅度將因提升效率而收窄，並料美團疫情後基本面保持穩健。高盛維持220元目標價及增持評級。

高盛指出內地主要城市更嚴格的疫情管控政策導致，外賣訂單減少、餐廳關門以及封鎖措施影響騎手數量，對外賣送餐量產生負面影響，料首季外賣收入按年增15.5%。高盛稱，疫情防控措施將對核心業務產生更大的影響，3 月份的趨勢可能會持續下去，但認為屬短期風險，又預計一旦預防措施正常化，美團將重回正軌並實現穩定增長。

野村料新冠疫情或影響美團首季收入再放緩

野村則認為，新冠疫情形勢惡化，預計美團首季收入增速或再放緩，尤其是上海和深圳因疫情蔓延而進入半封城，預計首季外賣收入增長17%。野村將 美團今、明兩年收入下調 6%及8% 以反映短暫放緩的影響，但維持經調整淨利潤率預測不變，維持買入評級並將目標價336元下調至200元。

大和：美團上季財報可緩和投資者對監管影響憂慮

大和發表報告指，美團上季業績穩健，此前美團股價屬擔憂過度。大和指出，美團上季財報主要驚喜是所有業務的利潤率均強於預期，有助緩和投資者對美團業務所面臨的監管影響的憂慮。大和料美團會專注提升效率，故下調美團今年虧損預測，維持買入評級及300元目標價。

花旗：由於新冠疫情影響 美團次季不確定性增加

花旗則認為，美團第四季度業績穩健，其虧損少過市場預期，原因美團外賣及到店業務的營業利潤率擴大。花旗提到，由於新冠疫情影響，次季不確定性增加，美團或會進一步削減新零售業務的虧損幅度以緩解利潤率壓力。花旗維持美團買入評級，將目標價由342元降至238元。

富瑞看好美團執行力和技術

富瑞維持美團買入評級及346元目標價。富瑞稱，市場已消化疫情爆發的短期影響，認為美團的執行力和技術實力值得關注。富瑞稱，美團到店業務展現出明顯優勢，認為美團是得益於其強大的品牌和商家數據洞察力。富瑞預計，美團首季新零售收入或按年增41%，認為社區團購業務美團優選取得明顯進展。

摩根大通維持美團「減持」評級 上調目標價至105元

摩根大通將美團目標價由90元至105元，評級維持「減持」。摩通指出，對美團所面對的監管風險愈趨樂觀，認為外賣的監管壓力似乎可控，而且美團計劃收窄投資虧損，但內地疫情再現，加上今年下半年復甦存在不確定性，摩通預期美團上半年的外賣及到店收入增長將放緩至中十位數水平。摩通認為，美團缺乏短期催化劑及盈利支持估值，美團股價保持區間波動，摩通將美團今、明兩年收入預測分別下調3%及5%。

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