【烏克蘭戰爭】烏控俄試圖在烏克蘭 製造南北韓局面

俄軍上周宣布調整戰略,集中攻打烏克蘭東部的頓巴斯地區。烏克蘭官員指控俄羅斯試圖分裂烏克蘭,在烏克蘭當地製造有如南北韓的局面。烏克蘭更表明會進行全面游擊戰抵抗俄軍攻勢。

俄軍上周五(25日)表示已基本實現第一階段行動的主要目標,接下來將專注於徹底解放烏東的頓巴斯(Donbass)地區。

頓巴斯有三分一地區由俄羅斯支持的分離分子控制,當地其中一個自稱國家盧甘斯克(Luhansk)人民共和國領袖Leonid Pasechnik透露,近期將就是否加入俄羅斯舉行全民公投。

烏克蘭軍方情報首長Kyrylo Budanov周日(27日)批評,俄羅斯試圖將烏克蘭一分為二,指控俄羅斯事實上是要在俄羅斯製造北韓及南韓的局面( an attempt to create North and South Korea in Ukraine)。

但他強調烏軍將會擊敗俄軍,形容烏軍的游擊戰狩獵季將會開始,警告屆時俄軍將要考慮怎樣生存。

烏克蘭外交部發言人Oleg Nikolenko也反駁烏東就加入俄羅斯舉行公投的主張,強調烏東臨時佔領區的投票屬於假公投及無效,不具法律效力。

