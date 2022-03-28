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【烏克蘭戰爭】烏控俄試圖在烏克蘭 製造南北韓局面

環球政治 11:05 2022/03/28

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俄軍上周宣布調整戰略，集中攻打烏克蘭東部的頓巴斯地區。烏克蘭官員指控俄羅斯試圖分裂烏克蘭，在烏克蘭當地製造有如南北韓的局面。烏克蘭更表明會進行全面游擊戰抵抗俄軍攻勢。

【烏克蘭戰爭】解放頓巴斯為目標 對俄重要性何在？ 【下一頁】

俄軍上周五（25日）表示已基本實現第一階段行動的主要目標，接下來將專注於徹底解放烏東的頓巴斯（Donbass）地區。

頓巴斯有三分一地區由俄羅斯支持的分離分子控制，當地其中一個自稱國家盧甘斯克（Luhansk）人民共和國領袖Leonid Pasechnik透露，近期將就是否加入俄羅斯舉行全民公投。

烏克蘭軍方情報首長Kyrylo Budanov周日（27日）批評，俄羅斯試圖將烏克蘭一分為二，指控俄羅斯事實上是要在俄羅斯製造北韓及南韓的局面（ an attempt to create North and South Korea in Ukraine）。

【烏克蘭戰爭】俄稱轉移戰事重心 解放烏東頓巴斯 【下一頁】

但他強調烏軍將會擊敗俄軍，形容烏軍的游擊戰狩獵季將會開始，警告屆時俄軍將要考慮怎樣生存。

烏克蘭外交部發言人Oleg Nikolenko也反駁烏東就加入俄羅斯舉行公投的主張，強調烏東臨時佔領區的投票屬於假公投及無效，不具法律效力。

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責任編輯：鄭錦玲

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