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【烏克蘭戰爭】澤連斯基尋中立及領土完整 和談改在土耳其

環球政治 11:04 2022/03/28

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俄羅斯入侵烏克蘭戰事維持已逾4周，和談至今仍未有大突破。烏克蘭總統澤連斯基周日（27日）表示，新一輪和談將在土耳其舉行，並向民眾保證維持領土完整。但同日稍早，澤連斯基受訪時指準備就烏東頓巴斯地區妥協，以及保持中立地位展開會談。

【烏克蘭戰爭】烏重奪邊境城鎮 俄擊中核設施起火 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日發表全國講話，向烏克蘭民眾確認和談即將移師土耳其，在伊斯坦布爾（Istanbul）舉行，並以保持領土完整為首要目標。澤連斯基表示本周將繼續遊說其他國家的國會，傳達烏克蘭的危急情況，亦感謝烏克蘭軍隊頑強抵抗。

然而，澤連斯基同日稍早曾接受俄羅斯媒體訪問時，曾表示烏克蘭有意保持中立及就東部頓巴斯（Donbass）地區的狀況作出妥協，作為停戰協議一部分。澤連斯基強調，任何協議需有第3方做安全保證，亦要經過烏克蘭民眾公投。

【烏克蘭戰爭】解放頓巴斯為目標 對俄重要性何在？ 【下一頁】

土耳其總統辦公室表示，埃爾多安（Tayyip Erdogan）同日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話，同意俄烏和談在當地舉行，並促請雙方停火及改善烏克蘭的人道情況。

烏克蘭首席談判員David Arakhamia表示，俄烏和談可能在周一（28日）舉行。Arakhamia周日在社交平台Facebook表示，雙方代表團可能在周一至周三（30日）期間會晤。

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責任編輯：吳漢培

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