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【油股】中石化料今年油價約百美元、俄羅斯業務平穩　高油價下提高油氣開發力度

股市 10:55 2022/03/28

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【油股】中石化料今年油價約百美元、去年庫存收益達300億人幣　高油價下提高油氣開發力度

國際油價今年大幅上揚，中石化 （00386） 董事長馬永生表示，今年油價上升與俄烏局勢引發地緣政治升溫有關，但全球經濟增長情況、油組減產政策、原油庫存、美元走勢等因素也會影響油價，據目前金融機構對油價的分析，市場對今年油價看法較樂觀，料今年油價約100美元，明年則約85美元，集團會在高油價環境下，大力提升油氣開發力度，目前油氣替代率已達154%。

繼續進口俄油及俄氣

中石化指，按照目前成品油機制，煉油業務面對不少挑戰，但會努力降低原油成本，調整產品結構，化工業務也會面臨成本上升及毛利受壓的影響，集團會透過拓展多元化原材料渠道，提高高附加值產品比重，以提升化工業務的盈利能力。

中石化去年多賺1.14倍 創10年高位【下一頁】

中石化總裁喻寶才承認，過去數年集團一直拓展油氣進口渠道，也有從俄羅斯進口原油及天然氣，未來會按照商業原則及國際貿易規則，與所有商業合作夥伴進行正常貿易合作。他續稱，公司目前在俄羅斯業務總體平穩，沒有資產減值跡象。

提高低碳原料比例

中石化一般會儲備約20天原油庫存，成品油庫存則儲備約15天，去年油價上升令庫存收益達300億元人民幣，當中原油庫存佔260億元人民幣。

清潔能源方面，中石化指，集團在氫能業務已有積極進展，包括綠氫及綠電業務，未來會加快產業結構調整，做好碳管理，提高低碳原料比例，促進資源循環利用，並會推動綠色負碳技術、石化產業綠色轉型及甲烷減排活動，冀2025年甲烷碳排放強度比2020年降低50%。

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