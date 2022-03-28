【騰訊派京東】騰訊完成實物派京東　一個月碎股對盤服務啟動、京東曾跌7%後回穩

▲ 【騰訊派京東】騰訊完成實物派京東 一個月碎股對盤服務啟動、京東首日大跌後回穩

騰訊控股 （00700） 去年底宣布「以21股騰訊送1股京東」比例，實物分派京東 （09618） 股份作特別股息。騰訊上周五公布，已完成派發股票及中央結算系統交收手續，騰訊安排的京東碎股對盤服務周一（3月25日）開始，為期一個月。

騰訊今早股價愈升愈有，暫升4.5%，報372.4元，即市成交45億；京東曾最多跌7%，現時跌幅收窄至1.7%，暫報224.8元，即市成交45億元。

京東股份到手 騰訊安排碎股對盤

以持有一手騰訊的股東計，可獲4股京東股份；持有兩手騰訊的股東則獲9股京東，如此類推。騰訊指，所有零碎配額的現金替代派付，將以公司或其代理人於股票派發日期當日或之後的實際可行情況下盡快在市場出售相應京東集團股份的所得資金撥付。

騰訊表示，已自費委任中銀國際，盡最大努力為獲實物分派的投資者，若有意補足成一手京東或出售其京東碎股，提供買賣京東碎股對盤服務。合資格股東如欲使用該項服務，應由3月25日（星期五）至4月25日（星期一）下午4時正期間，致電2718 9663聯絡中銀國際證券。

騰訊提醒，京東碎股持有人應注意，該等買賣並不保證能成功對盤。

緊隨實物分派完成後，騰訊於京東持股比例將減少至約2.3%。

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