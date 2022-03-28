【Twitter】馬斯克不滿Twitter算法有違言論自由　擬開發自家社交平台？

▲ Tesla創辦人馬斯克日前質疑Twitter不遵守言論自由原則，有網民更猜測他正考慮建立自家的社交平台。（法新社）

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）向來言論出眾，他在Twitter的發文隨時會牽動股市及加密貨幣價格的升跌。日前他就質疑Twitter不遵守言論自由原則，有網民更猜測他正考慮建立自家的社交平台。

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馬斯克日前在Twitter發起投票，指出言論自由對民主的運作相當重要，詢問網民「Twitter有否嚴格遵守這一原則」，結果有200多萬人投票認為「沒有」，佔總投票數量的7成。

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隨後馬斯克就調查結果，對Twitter算法表示不滿：「Twitter實際上具公共空間的特性，不遵守言論自由原則根本上是破壞民主。」然後他再問：「需要新的平台嗎？」因此有網友猜測，馬斯克正暗示開發自家的社交平台。

事實上，Twitter算法此前也受到前美國總統特朗普的批評。他在2021年初因涉嫌煽動美國國會山莊的騷亂，而被禁止使用Twitter。隨後特朗普就在今年2月推出自家社交平台「Truth Social」，現時已於Apple App Store上架。

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責任編輯：陳卓賢