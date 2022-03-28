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【禁飛令】航班熔斷機制14日變7日　國泰航空增倫敦悉尼曼谷吉隆坡額外航班（附4月航班資料）

股市 10:20 2022/03/28

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【禁飛令】航班熔斷機制14日變7日　國泰航空增倫敦悉尼曼谷吉隆坡額外航班（附4月航班資料）

 港府上周公布4月1日起取消美國、英國等9國「禁飛令」，周六（26日）公布一併放寬個別航線「熔斷機制」，由目前一觸發熔斷機制即停飛航班14日，縮減至7日。國泰航空 （00293） 上周解釋，為免觸發熔斷機制影響客人行程，即使安排4月復飛多個航點抵港航班，但只安排14日才營運一班。

隨港府放寬後，國泰航空宣布，增加從曼谷、吉隆坡、倫敦希斯路及悉尼的額外航班。希斯路、吉隆坡4月加密至兩班抵港，悉尼、曼谷則加密至3班。

國泰航空也擬於5月進一步增加客運航班，重新營運巴黎、法蘭克福抵港航班。

國泰航空4月抵港航班安排

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個別航線「熔斷機制」觸發點為，1）同一班抵港民航客機上有3名或以上的乘客經抵港檢測而確診；或2）有一名或以上的乘客經抵港檢測而確診及有一名或以上的乘客未能符合第599H章下指明的條件，相關航空公司從同一地點抵港的民航客機航線將被禁止着陸香港。

港人從外地抵港　4月1日起最短只須住7晚隔離酒店

另外，港府也交代4月1日起海外港人抵港檢疫詳安排，所有曾在海外地區逗留的香港居民，可劃一按下述的登機、檢疫及檢測安排登機來港。

從中國以外地區返港港人人士，如已完成接種疫苗

登機要求出示 ：

  • （a） 認可疫苗接種紀錄；
  • （b） 起飛前48小時內的聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測陰性結果證明
  • （c）指定檢疫酒店到港後7晚（如選擇符合條件後提早完成強制檢疫）或14晚（如選擇不提早完成強制檢疫）預訂確認書

檢疫要求：

  • 基本要求於檢疫酒店檢疫14天 ；
  • 檢疫期間每天接受快速抗原測試 ；第5、12天接受PCR核酸檢測 ；

如選擇符合條件後提早完成強制檢疫

（c） 抵港第5天的PCR核酸檢測和第6、7天的快速抗原測試均為陰性 ， 可提早完成檢疫 ，並必須離開指定檢疫酒店

（d） 其後7天自行監察

（e） 抵港第12天到免費或自費接受專業拭子採樣強制 PCR核酸檢測 ；

如選擇不提早完成強制檢疫

（f） 確認第12天PCR核酸檢測，及第14天快速抗原測試結果均為陰性後可離開指定檢疫酒店

*業績期步入尾聲 港股反彈已完？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析最新買賣部署*

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港股 航空 快速測試 隔離檢疫 國泰航空（00293）

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