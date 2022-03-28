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【新iPhone】郭明錤：iPhone 14 Pro後置鏡頭　將比以往系列凸出更多

科技 10:20 2022/03/28

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著名蘋果分析師郭明錤表示，相比起iPhone 13 Pro，iPhone 14 Pro的後置鏡頭尺寸將增加約5%。（Apple官網截圖）

拍攝功能是智能手機的重要部分，消費者對鏡頭質量的要求也顯著上升。著名蘋果（Apple）分析師郭明錤日前表示，將於今年推出的iPhone 14 Pro會採用全新的4,800萬像素廣角鏡系統，因此其鏡頭高度將會比以往系列凸出更多。

【蘋果動向】Apple擬推出iPhone硬件訂閱服務　穩定收入來源

郭明錤解釋，鏡頭比以往突出更多，是由於接觸式圖像傳感器（CIS）的對角線長度，會增加25%至35%，導致該相機鏡頭系統的高度也將增加5%至10%。

【蘋果5G】iPhone、iPad連接5G網絡超耗電？　外媒：4G續航時間較長

他指出，相比起iPhone 13 Pro，iPhone 14 Pro的後置鏡頭尺寸將增加約5%，包括寬度會從35.01毫米增加到36.73毫米，高度則會由36.24毫米增加到38.21毫米。至於鏡頭的高度，也會從3.60毫米增加到4.17毫米。

允許錄製8K影片

據悉，4,800萬像素廣角鏡頭系統預計只限於iPhone 14 Pro機型，並允許錄製8K影片，與iPhone 13 Pro的1,200萬像素相機和4K影片錄製能力相比，有了顯著升級。另外，由iPhone 14 Pro錄製的高分辨率8K影片，有傳也適用於Apple將來推出的AR/VR眼罩上觀看。

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

責任編輯：陳卓賢

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