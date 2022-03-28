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【香港製造】壹品豆品疫下6成客戶休業　家族第二代如何「計數」免工廠停運？

商業 10:01 2022/03/28

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家族第二代羅孟慶創立自家品牌「壹品豆品」，惟第五波疫情一下子爆發，令生意急跌3成。（曾耀輝攝）

本港第五波疫情重挫多個行業，食肆紛紛休業冀減少損失，慘況亦蔓延至食品供應商。60多年老字號豆品製造商「新佛香食品」由家族第二代羅孟慶接手後，創立自家品牌「壹品豆品」。第五波疫情一下子爆發，令壹品豆品的生意急跌3成。

【好想去旅行】泰國有望撤銷所有入境防疫限制　關鍵在於潑水節期間疫情走勢

該企生意倚重批發業務，供應至食肆、超市及街市商戶。隨著晚市堂食禁令實施，每日確診人數創新高，不少連鎖餐廳、街市檔販亦休業。壹品豆品創辦人羅孟慶稱，壹品豆品合共有6成客戶暫停營業。儘管市民儲糧需求急增，超市出現搶購潮，但對生意沒有太大幫助。他解釋：

超市貨架被搶購一空，主因是沒有足夠人手收貨、上貨，不代表產品好賣。

最憂慮工場需停運

面對疫情打擊，羅孟慶在2月時決定實施一系列新安排。他指：「當時最大的憂慮是工場需要停止運作。」為了避免出現最壞情況，在政府宣布公務員在家工作前，已因應工作性質、員工身體情況如懷孕等，安排大部分員工留家工作。其餘同事則以A/B Team模式上班，不同部門的員工在辦公室亦要分時段用膳。

除此之外，為了令員工每日回到工場時，亦能進行快速檢測，故羅孟慶亦為員工搜購數千個檢測套裝；每月花費10至20萬元。最終在情況最為嚴峻時，該企有兩成員工未能上班，工廠只能運作半天，提供有限度送貨。幸好工廠不至於停產，有限度運作的情況亦只維持一段短時間。

在情況最為嚴峻時，該企有兩成員工未能上班，工廠只能運作半天。（曾耀輝攝）

推特價團購、減不必要開支

做好人手安排後，該企在3月則設法減少開支，暫停所有不必要的工程、市場推廣的工作，盼穩定公司的現金流。生產亦要「計住數」，如豆漿產量以往每日幾萬枝，現時減至僅過萬枝。收入方面，由於批發業務需求減少，該企的銷售團隊亦把部分貨品轉到自家零售店，舉行特價團購等。

疫後攻中下價市場　標榜香港製造

羅孟慶現時亦已規劃公司疫後的發展方向。考慮到環球經濟不明朗，香港亦不能倖免，壹品豆品未來將會集中推出針對中下價市場的產品，主要銷售到街市及附近地舖。中下價產品線將會以豆漿、盒裝豆腐及傳統豆腐為主。

另一方面，羅亦留意到油炸類豆品的市場愈來愈大，惟有不少貨品亦是內地製造。「市民一般買豆卜等油炸豆品時，無法區分是否香港製造。」但他認為港人對本地製造的食品非常支持，故希望疫情過後，可增加油炸類豆品的生產線，標榜「香港製造」，吸引顧客。

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記者：葉泳珊

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