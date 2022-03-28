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【雞肉股】鳳祥大瀉兩成　母企財務公司遭入稟追債、公司指不影響正常運作並正評估財務影響

股市 09:54 2022/03/28

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【雞肉股】鳳祥母企財務公司遭入稟追債　公司：不影響正常運作、正評估財務影響

雞肉股鳳祥 （09977） 接獲公司控股股東新鳳祥控股的通知，其附屬公司近日出現債務逾期情況，當中新鳳祥財務涉及逾期還款糾紛。鳳祥現大瀉兩成，報0.74元。

據此，債權人已針對新鳳祥財務發出民事起訴狀， 公司之控股股東兼非執行董事劉學景、新鳯祥控股及其若干附屬公司作為該等貸款之擔保人，同時被列為被告。

新鳳祥控股及通過其附屬公司現時為鳳祥集團向銀行獲取的部分貸款提供擔保， 以及向集團提供存款、貸款融通（包括定期貸款及委託貸款）及票據融資服務。 現時集團於新鳳祥財務的存款（包括相關應計利息）金額約8.85億元人民幣，而集團就日常經營而提取及動用存放的存款以及收取存款利息仍然正常。

董事會認為上述事件現時不會影響集團之正常運作。董事會亦正積極與新鳳祥控股進行磋商，並獲悉其正與附屬公司進行債務安排。董事會目前亦正在評估上述事件的影響，尤其是對綜合財務報表的財務影響，並且對有關情況進行審慎跟蹤及考慮存款的保障措施，以維護集團及股東整體 利益。

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編輯：姚卓然

港股 鳳祥股份（09977） 雞肉

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