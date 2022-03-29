【恒指ADR+夜期】夜期升48點　騰訊阿里美團ADR高1%（不斷更新）

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油價大跌9%，雖然反映經濟增長放慢的憂慮，但同時紓緩通脹壓力，美股反覆好轉，恒指夜期升48點，收報21816點，納指金龍中國指數升1.8%，收報7389點。通脹紓壓，美債息下跌，利好科技股，騰訊ADR造好，惟不利滙豐股價，ADR下跌。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 53.25 -0.9% 美團ADR 152.80 +1.5% 騰訊ADR 371.30 +1.3% 阿里巴巴美股 112.64 +1.4%

北水趁港股反彈，再走資8.9億元，連續3日走資共49.5億元，騰訊 （00700） 吸資最佳，共6.2億元，股價漲3.7%，派高息的中海油 （00883） ，吸資5.9%，另外，藥明生物 （02269） 吸3.8億元，美團 （03690） 績後吸2.8億元。

北水數據：

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港股反覆升逾200點。恒生指數今早輕微高開17點，開市後轉跌200點再倒升，曾升逾300點，恒生指數收報21684點，升280點，成交1343億元。科指升2.6%，報4494點。美團 （03690） 領市升逾11%；神華 （01088） 升逾9%；東方海外 （00316） 逆市挫一成。

即市數據：

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財經日誌：

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即市走勢：

【21：55】夜期升76點

【18：17】夜期上揚，升54點，高水137點。

【16：10】恒生指數收報21684點，升280點，成交1343億元。科指升2.6%，報4494點。美團 （03690） 領市升逾11%；神華 （01088） 升逾9%；東方海外 （00316） 逆市挫一成。

【16：00】恒生指數U盤前升262點，報21667點。

【15：40】【異動股】內地據報考慮一次過發放新能源發電項目補貼欠賬 刺激電力股造好

【15：23】港股尾市升約235點，報21642點；科指升2.3%，報4478點。

【14：54】【業績｜光伏股】新特能源績後彈1成創四個月高 去年盈利增近7倍、末期息1.10元人民幣

【14：33】中海油 （00883） 、中石化 （00386） 分別升逾4%；中石油 （00857） 升近2%

【14：22】比高 （08563） 曾飈升逾3倍，高見0.98元，最新升逾86%，報0.4元。

【14：07】美團 （03690） 升幅收窄至一成內，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾2%；京東 （09618） 跌逾3%；小米 （01810） 跌0.3%。

【13：47】大市升幅略收窄至200點內，升187點，報21592點。

【13：34】【中概股解構】海通王勝祖：中概股僅「熊市反彈」 料更多外資將流出

【13：23】美團 （03690） 午後續升14%；阿里巴巴 （09988） 升3%；騰訊 （00700） 升近3%。

【13：17】泡泡瑪特 （09992） 跌幅擴大至逾7%，低見29.7元。

【13：06】泡泡瑪特 （09992） 績後跌2%，報32.3元。

【13：04】【業績｜油服股】海隆控股去年扭虧為盈賺約4420萬元人民幣 不派息

【13：03】港股午後初段升約225點，報21631點。

【12：45】【業績│環保股】康達環保去年少賺12%不派息 城鎮水務服務營運收益增長13%

【12：39】【業績｜盲盒股】泡泡瑪特去年經調整純利升七成至10億元 末期息15.24分人民幣

【12：19】【烏克蘭戰爭】HSBC滙豐研究報告俄烏「戰爭」變「衝突」 免得罪俄羅斯？

【12：00】恒生指數半日升278點，報21683點，成交839億元。科指升3.1%，報4512點。美團 （03690） 績後升逾14%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾3%；東方海外 （00316） 績後挫近14%。

【11：48】【上海半封城】中芯國際：上海生產未受影響

【11：46】港股中午收市前升約275點，報21679點。

【11：33】大市升勢略為回順，恒指升198點，報21602點。

【11：31】上證半日跌0.1%；深證跌1.1%；創業板指跌1.6%。

【11：27】【有贊裁員】中國有贊再傳裁員達2000人 產品研發為重災區、股價插6%

【11：10】中國奧園 （03883） 跌逾8%，低見1.12元。奧園公布鑒於流動資金問題，正與潛在投資者討論資本重組作為實施債務重組一部分，目前尚未訂立具法律約束力協議。

【11：15】【大行報告】美團績後升12% 券商：美團上季外賣及到店業務利潤率勝預期 外賣監管壓力屬可控

【10：56】【油股】中石化料今年油價約百美元、去年庫存收益達300億人幣 高油價下提高油氣開發力度

【10：51】【騰訊派京東】騰訊完成實物派京東 一個月碎股對盤服務啟動、京東曾跌7%後回穩

【10：47】康希諾生物 （06185） 股價績後逆市跌逾2%，低見136.5元。

【業績】康希諾生物去年純利19.1億元人幣 末期息每股0.8元人幣 旗下新冠疫苗獲多國緊急使用授權帶動收入

【10：41】美團 （03690） 愈升愈有，最新升逾13%，高見153.5元，大市升幅擴大至逾300點，報21735點，升330點。科指升3.5%，報4533點。

【10：34】騰訊 （00700） 回購83.8萬股，股價升逾3%，高見369.2元。

【騰訊回購】騰訊業績後首回購 涉3億

【10：30】江西銅 （00358） 績後跌逾1%，低見13.04元。

【業績｜資源股】江西銅純利按年大增1.4倍 派末期息每股0.50元、按年多派4倍

【10：26】火幣科技 （01611） 升逾5%；歐科雲鏈 （01499） 升近4%；美圖 （01357） 則逆市跌近1%。

【加密貨幣】比特幣重上46500美元水平觸及3個月高位 以太幣同升至近3300美元

【10：11】大市升幅擴大至逾200點，報21622點，升217點，美團 （03690） 升逾11%，高見150.3元。

【10：05】大市轉升，恒指升約13點。

【10：03】期指率先再轉升，大市跌幅收窄至約25點。

【10：01】美團 （03690） 績後造好，升幅最新擴大至8%，高見146元。

【09：56】煤炭股逆市造好，其中神華 （01088） 升近8%破頂；中煤 （01898） 升逾2%；兗礦能源 （01171） 升近4%。

【業績｜煤炭股】中國神華升8%創四年高 去年多賺44%至516億人幣、增派末期息至每股2.54人幣

【09：51】美團 （03690） 升幅收窄至逾4%；騰訊 （00700） 跌近0.1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.9%；京東 （09618） 挫7%。

【09：50】大市跌幅擴大至200點。科指跌1.6%，報4311點。

【09：48】【業績｜風電股】金風科技挫逾8% 去年多賺約17%、派末期息0.25元人民幣

【09：46】三桶油逆市向上，中石油 （00857） 升近1%；中海油 （00883） 升逾2%；中石化 （00386） 升4%。

【09：42】中國波頓 （03318） 績後跌逾5%；華寶 （00336） 績後跌逾11%。

【09：36】【業績｜AI股】商湯跌4% 去年虧損171億人幣、首季打造「元宇宙」賦能平台

【09：33】東方海外 （00316） 績後跌逾16%，低見181.1元。

【業績｜航運股】東方海外純利557億、勁升近7倍 末期派息25.74元、周息率達27厘

【09：31】【新股IPO】華新水泥首掛跌8% 獲深交所納入深港通名單

【09：31】大市開市後即轉跌逾百點，恒指報21232點，跌172點。

【09：28】中石化 （00386） 績後造好，升近5%。

【業績｜三桶油】中石化末期息0.31人幣 股息率逾15厘 去年多賺1.14倍至719.8億人幣創10年高位

【09：23】恒生指數高開17點，開報21422點。科指升0.03%，報4380點。美團 （03690） 績後升近6%；騰訊 （00700） 升0.4%；阿里巴巴 （09988） 平開；京東 （09618） 跌逾2%。

【美團業績】美團上季收入增3成、經調整虧損39億人幣 同勝預期 上季騎手成本增13%至183億

【09：13】期指開報21509點，升140點。

【09：13】【雞肉股】鳳祥母企財務公司遭入稟追債 公司：不影響正常運作、正評估財務影響

【09：01】恒指黑期升約78點，報21489點；道指期貨跌110點，報34750。

【08：42】【手遊股】祖龍娛樂今日起回購最多1800萬股份 公司：現價未反映價值

【08：27】【業績｜公路股】江蘇寧滬高速去年多賺近7成 擬派股息每股0.46元人民幣

【08：25】上置集團或出現交叉違約 股份今復牌

【07：58】【光伏股】信義能源折讓8%向高瓴及中金配發近1.9億股 淨籌約7.8億元

【07：45】【業績｜電子煙股】中國波頓去年多賺57.4%至1.8億元人民幣 不派息

【07：45】港股ADR收報21659點，升255點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報53.56元，較港收市價高0.76元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報357.62元，較港收市價高1.22元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報110.57元，較港收市價高3.17元或近3%。

更多港股ADR及中概股報價：

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【07：30】投資者繼續評估俄烏局勢，加息預期續升溫，美10年期債息升破2.5厘，道指上周五一度倒跌，尾段轉升。道指上周五收市升153點，報34861點；標指升22點，報4543點；納指跌22點，報14169點。

即睇美股收市：

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責任編輯：梁浩碩