以亞洲債券作為抵禦加息的護城河

美國自2016年以來首次加息，以應對通脹，投資者可如何對此轉變進行部署？

應對加息需有良好的風險管理，因為加息後債券價值通常會隨之下降。對於能靈活投資於各個不同固定收益市場的投資者而言，我們認為亞洲債券具有與眾不同的風險回報，令其成為有價值且合時的資產，有助投資者的環球投資組合免受利率變動以及最新地緣政治局勢的風險所影響。

管理存續期以減輕加息風險

增持短存續期債券是減輕加息風險的主要策略之一，債券的期限愈長，其價值便愈大機會隨著利率的上升而下跌。因此，持有較短存續期的債券有助於降低投資組合中債券價值的波動性。

相對美國和環球債券，投資級別和高收益亞洲債券均具有存續期較短的優勢。例如亞洲投資級別債券的存續期比美國投資級別債券短約3年，但收益卻更高。同樣地，比較美國高收益和亞洲高收益債券，可發現後者的存續期較短，收益率卻幾乎是前者的兩倍。

較高的收益率與較短的存續期比率，可為息差收窄提供更大空間，有助於緩減利率的波動。在投資組合和證券層面主動進行存續期管理，並根據利率走勢進行調整，可減少債券價值被侵蝕的風險，提高潛在回報。

與美國國債相關性低

從中長期來看，我們認為加息週期對亞洲信貸市場的影響較為溫和。在過去10年間，亞洲投資級別債券對利率的敏感度為0.5 R2，表示相關性輕微。在亞洲高收益債券方面，敏感度僅為0.0003，這意味著持有亞洲債券較美國國債利好，特別是在加息週期的初段。

由於市場繼續對中國房地產行業感到憂慮，高收益債券的信貸息差持續處於紀錄高位。然而，由於其與美國國債的關聯性極低，較闊的信貸息差或可成為抵銷加息影響的緩衝。

信貸基本面穩定

通過審慎的信貸選擇，可增加存續期管理和低關聯性的優勢。亞洲企業的信貸指標相對平穩，槓桿率在過去5年趨向穩定，債券發行人的流動性整體上持續改善。我們認為，在預期區內宏觀經濟步向復甦的大環境下，亞洲企業的基本面料將保持強勁，有助支持息差收窄（相對美國債券）。

以美元亞洲投資級別債券市場為例，市場規模已增長至近1萬億美元，並提供除中國以外的多元化優質發行人（平均信貸評級為A-）選擇，當中包括印尼和菲律賓等新興市場，以及新加坡、香港及南韓等已發展經濟體。相對其他地區的投資級別債券市場，亞洲投資級別債券市場的一大特色是有大量半主權債券可供選擇。此外，亞洲投資級別債券被降級的風險仍然較低，潛在的信貸風險只限於個別主權國家及受新冠疫情影響的行業（如博彩業）。

與投資級別債券市場一樣，亞洲高收益債券市場也經歷了快速擴張。然而，近期的負面新聞，特別是中國房地產行業下行為市場帶來壓力，相關市值在最新數季有所下滑。不過，我們認為該行業已被超賣，一些具有穩定基本面並且無融資壓力的優質發行人，或可提供具吸引力的風險回報率。事實上，高收益債券市場十分多元化，在中國大型房地產發行人以外，信貸投資者仍有各種不同的選擇。

俄烏衝突影響有限

面對俄烏衝突引發的市場波動，我們認為亞洲固定收益市場的多元性有助緩衝下行壓力。由於兩國與亞洲之間的整體貿易額相對較小，我們預期衝突不會對亞洲經濟和亞洲債券產生直接影響。然而，亞洲固定收益市場可能會出現短期風險規避及資金外流。由於事件所帶來的市場反應令新興市場債券備受壓力，亞洲企業信貸息差隨著全球避險情緒而擴大，但仍貼近其他市場的走勢。我們相信，亞洲投資級別和（中國以外的）高收益債券將保持韌性，並且不會面臨流動性問題。由於供應中斷或導致部分商品和能源相關資產需求上漲，令亞洲個別行業受惠。例如，高煤價可能有利於印尼的煤炭行業，而對於印度等石油淨進口市場，油價飆升或對其公共財政和經濟活動產生較大影響。我們將繼續密切監察商品價格在主權和企業信貸層面的持續影響。

由於加息的步伐和幅度、通脹發展以及地緣政治風險的長期影響等因素為市場帶來不確定性，投資者或需考慮在全球基準以外進行配置。主動式投資管理具有彈性和紀律，讓投資者將投資拓展至其他新市場，在被忽視的板塊中發掘基本面和價格之間的獲利空間，並有助減少投資組合的波動。我們相信，憑藉其高收益率、低利率敏感度和強勁的基本面，經過審慎選債的亞洲債券投資組合，或可是投資者應對當前挑戰的理想解決方案。

作者：柏瑞投資新興市場固定收益聯席主管、亞洲（日本除外）固定收益主管劉曙明