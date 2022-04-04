【上海半封城】Tesla上海工廠據報原計劃今日復產　惟最新取消計劃、意味停產逾一周

▲ 【上海半封城】Tesla上海工廠延長停產至接近一周

上海3月底突然實行「半封城」，3月28日起以黃浦江為界，分區分批採取「封控管理」。Tesla（特斯拉，美：TSLA）上周一起暫停位於浦東的上海超級工廠生產活動，Tesla原計劃於周一（4日）恢復上海工廠的生產，但最新報道指，Tesla已通知工人及供應商，周一生產計劃現已取消，未有詳細說明原因，亦沒有說明預計何時復產，意味Tesla上海工廠停產逾一星期。

Tesla原先預定停產4日，目標在4月1日浦東重開後復產，但上海當局延長了東半部的限制後，Tesla此前決定4月1日、2日繼續停產，

上海市政府上周日表示，在封鎖期間，所有企業及工廠將暫停生產或遠程工作。因中國收緊限制，Tesla已於上月早些時候停產兩日，Tesla其後表示，正盡最大努力保持工廠生產。

路透社報道，即使浦東區封鎖於周四（31日）結束，Tesla 最新未取得上海政府批准，運輸部分已組裝電動離開浦東區，而且Tesla也遇上員工調配難題。

Tesla 2月在華交付5.7萬輛 逾半出口中國以外

除上海外，Tesla目前在加州、及德國柏林設有汽車工廠，而上海工廠對Tesla十分重要，因中國是Tesla第二大市場，而該工廠生產的汽車出口至歐洲及亞洲其他地區。

中國乘用車協會3月稱，僅在2月Tesla就從工廠交付近5.7萬輛汽車，其中2.3萬輛用於國內市場，3.3萬輛則用於出口。

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責任編輯：梁浩碩