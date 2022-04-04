  • 18°C
香港時間 : 2022404日 (一) 08:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上海半封城】Tesla上海工廠據報原計劃今日復產　惟最新取消計劃、意味停產逾一周

股市 07:43 2022/04/04

分享：

【上海半封城】Tesla上海工廠延長停產至接近一周

上海3月底突然實行「半封城」，3月28日起以黃浦江為界，分區分批採取「封控管理」。Tesla（特斯拉，美：TSLA）上周一起暫停位於浦東的上海超級工廠生產活動，Tesla原計劃於周一（4日）恢復上海工廠的生產，但最新報道指，Tesla已通知工人及供應商，周一生產計劃現已取消，未有詳細說明原因，亦沒有說明預計何時復產，意味Tesla上海工廠停產逾一星期。

Tesla原先預定停產4日，目標在4月1日浦東重開後復產，但上海當局延長了東半部的限制後，Tesla此前決定4月1日、2日繼續停產，

上海市政府上周日表示，在封鎖期間，所有企業及工廠將暫停生產或遠程工作。因中國收緊限制，Tesla已於上月早些時候停產兩日，Tesla其後表示，正盡最大努力保持工廠生產。

路透社報道，即使浦東區封鎖於周四（31日）結束，Tesla 最新未取得上海政府批准，運輸部分已組裝電動離開浦東區，而且Tesla也遇上員工調配難題。

Tesla 2月在華交付5.7萬輛　逾半出口中國以外

除上海外，Tesla目前在加州、及德國柏林設有汽車工廠，而上海工廠對Tesla十分重要，因中國是Tesla第二大市場，而該工廠生產的汽車出口至歐洲及亞洲其他地區。

中國乘用車協會3月稱，僅在2月Tesla就從工廠交付近5.7萬輛汽車，其中2.3萬輛用於國內市場，3.3萬輛則用於出口。

相關文章：

【上海半封城】上交所推30條疫情應急措施　投資界緊盯影響

【上海半封城】台積電：遵照政府防疫措施　目前不影響上海廠生產

【TSLA】Tesla突破1000美元關口　馬斯克出席德國交付儀式兼起舞助慶

責任編輯：梁浩碩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 上海 中國

上一篇文章

【醫美股】醫思健康於中環馮氏大廈開設共7層之新旗艦中心

下一篇文章

【生科股】歌禮製藥：已向香港遞交利托那韋上市許可申請
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】蔣凡據報卸任淘寶法定代表人及董事長
【阿里巴巴9988】蔣凡據報卸任淘寶法定代表人及董事長
【中美金融戰】中國據報允美國檢視大部分中概股所有審計底稿　滴滴升17%、阿里巴巴升近7%
【中美金融戰】中國據報允美國檢視大部分中概股所有審計底稿　滴滴升17%、阿里巴巴升近7%
【恒指ADR+夜期】阿里美股轉低水　夜期升144點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股轉低水　夜期升144點（不斷更新）
【中美金融戰】中證監發意見稿放寬跨境審計監管合作　強調減少敏感信息列入工作底稿　支持企業自主選擇上市地
【中美金融戰】中證監發意見稿放寬跨境審計監管合作　強調減少敏感信息列入工作底稿　支持企業自主選擇上市地
【美元霸權】高盛警告：美元全球貨幣主導地位或遭撼動　憂慮重蹈英鎊上世紀覆轍
【美元霸權】高盛警告：美元全球貨幣主導地位或遭撼動　憂慮重蹈英鎊上世紀覆轍
【科技股女股神】Cathie Wood：債息倒掛下　聯儲局加息將是錯誤
【科技股女股神】Cathie Wood：債息倒掛下　聯儲局加息將是錯誤
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款