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【上海半封城】Tesla上海工廠據報停產4天　並已通知工人和供應商

股市 10:51 2022/03/28

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【上海半封城】Tesla上海工廠據報停產4天　並已通知工人和供應商

內地疫情持續，上海「半封城」，宣布周一（28日）起以黃浦江為界，分區分批採取「封控管理」。內媒報導，據知情人士消息稱，Tesla（特斯拉，美：TSLA）計劃於周一起暫停其位於上海的超級工廠生產活動，停產將持續4天，並已通知工人和供應商。

上海市政府周日表示，在封鎖期間，所有企業及工廠將暫停生產或遠程工作。因中國收緊限制，Tesla已於本月早些時候停產兩日，Tesla其後表示，正盡最大努力保持工廠生產。

除上海外，Tesla目前在加州、及德國柏林設有汽車工廠，而上海工廠對Tesla十分重要，因中國是Tesla第二大市場，而該工廠生產的汽車出口至歐洲及亞洲其他地區。

中國乘用車協會本月稱，僅在2月Tesla就從工廠交付近5.7萬輛汽車，其中2.3萬輛用於國內市場，3.3萬輛則用於出口。

【上海半封城】上交所推30條疫情應急措施　投資界緊盯影響

【上海半封城】台積電：遵照政府防疫措施　目前不影響上海廠生產

【TSLA】Tesla突破1000美元關口　馬斯克出席德國交付儀式兼起舞助慶

責任編輯：梁浩碩

*電動車前景點睇？股票點樣揀？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 上海 中國

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