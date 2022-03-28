【開市9點半】中石化先放榜加派息　上海半封城、上交所推30條疫情應急措施

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【ET財經早點1分鐘】港股聚焦績優股 恒指夜期升271點 上海半封城Tesla傳停工一天
業績期即將到達尾聲，中石化 （00386） 去年多賺逾1倍至近720億元人民幣，創10年高位，股息率更高達15厘，中海油 （00883） 及中石油 （00857） 也將於周三及周四放榜。另外，上海突然宣布今日凌晨五點起半封城，上交所亦急推30條疫情應急措施，涉及涉及股票發審、上市公司通告披露、債券業務及其他業務。
1） 【業績｜三桶油】中石化末期息0.31人幣 股息率逾15厘 去年多賺1.14倍至719.8億人幣創10年高位
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3） 【上海半封城】上交所推30條疫情應急措施 投資界緊盯影響
4） 【美股一周前瞻】聚焦PCE物價指數及非農就業數據 儲局官員將輪流講話 美國據報考慮釋放石油儲備
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6） 【恒大危機】恒馳5即將預售 恒大復工率95% 近6成項目正常施工
7） 【中美金融戰】官媒引述中證監：中美審計監管合作相向而行 有媒體不掌握實際情況而作主觀臆測、干擾市場預期
8） 【業績｜內險股】太保去年純利升9%、新業務價值率跌逾兩成 派末期股息1元人幣
9） 【業績｜航運股】東方海外純利557億、勁升近7倍 末期派息25.74元、周息率達27厘
上周五港股ADR及美股收市情況：
欄名 : 開市9點半