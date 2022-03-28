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【開市9點半】中石化先放榜加派息　上海半封城、上交所推30條疫情應急措施

股市 06:45 2022/03/28

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業績期即將到達尾聲，中石化 （00386） 去年多賺逾1倍至近720億元人民幣，創10年高位，股息率更高達15厘，中海油 （00883） 及中石油 （00857） 也將於周三及周四放榜。另外，上海突然宣布今日凌晨五點起半封城，上交所亦急推30條疫情應急措施，涉及涉及股票發審、上市公司通告披露、債券業務及其他業務。

重點新聞：

1） 【業績｜三桶油】中石化末期息0.31人幣　股息率逾15厘　去年多賺1.14倍至719.8億人幣創10年高位

2） 【美團業績】美團上季收入增3成、經調整虧損39億人幣　同勝預期　上季騎手成本增13%至183億 

3） 【上海半封城】上交所推30條疫情應急措施　投資界緊盯影響

4） 【美股一周前瞻】聚焦PCE物價指數及非農就業數據　儲局官員將輪流講話　美國據報考慮釋放石油儲備

5） 【業績｜中資券商股】招商證券去年淨利增23%至116億人幣　末期息每股派0.54人幣、周息率約7.4厘

6） 【恒大危機】恒馳5即將預售　恒大復工率95%　近6成項目正常施工

7） 【中美金融戰】官媒引述中證監：中美審計監管合作相向而行　有媒體不掌握實際情況而作主觀臆測、干擾市場預期

8） 【業績｜內險股】太保去年純利升9%、新業務價值率跌逾兩成　派末期股息1元人幣

9） 【業績｜航運股】東方海外純利557億、勁升近7倍　末期派息25.74元、周息率達27厘

上周五港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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股票 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 中國石油化工股份（00386）

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