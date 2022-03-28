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【業績｜風電股】金風科技挫逾8%　去年多賺約17%、派末期息0.25元人民幣

股市 09:47 2022/03/28

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金風科技去年多賺約17%，派末期息0.25元人幣。

金風科技 （02208） 公佈去年業績，去年營業收入504.16億元（人民幣，下同），按年減少10.2%。期內淨利潤34.57億元，按年增加16.7%。公司宣派末期息0.25元，連同中期息，全年派息0.5元。金風科技現挫8.3%，報10.56元。

集團指期內營業收入減少，主要由於去年為海上風電搶裝年，公司完成海上項目全部訂單的交付、並網，但去年內地陸上風電進入「平價上網」時代，導致公司風機銷售容量按年下降。同時，集團去年來自境外風電場工程施工業務的收入減少，導致風電服務業務收入按年減少。

此外，隨著集團正式進入運營階段的風電場容量增加，以及發電小時總數增加，集團去年風電場開發收入按年有所增加。集團又稱，去年水務業務持續發展，帶動集團其他業務收入同比增加。

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港股 業績公布 金風科技（02208）

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