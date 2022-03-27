【美股一周前瞻】聚焦PCE物價指數及非農就業數據　儲局官員將輪流講話　美國據報考慮釋放石油儲備

▲ 【美股一周前瞻】聚焦PCE物價指數及非農就業數據 儲局官員將輪流講話

本周外圍聚焦三件事：1）3月非農就業數據，2）被儲局視之為通脹指標的2月PCE數據，3）多位儲局官員講話，而俄烏事態發展將繼續擾動市場。有分析指，58%的標指成份股高於50天移動平均綫，部份大型科技股亦然，這為市場動力的積極訊號。

市場預期，2月PCE物價指數按年升6.4%，按月升0.6%，剔除食品及能源價格後的核心PCE物價指數則按年升5.5%，按月升0.4%。至於俗稱「小非農」的美國ADP私人企業職位，市場預期3月新增45萬人，美國勞工部公布數據就業則預計增49萬人。

BMO美國利率策略副總裁Ben Jeffery認為就業數據固然重要，但就經濟路徑而言，留意通脹數據比就業數據更有意義，因為美國聯儲局將更多關注放在對抗通脹上，同時經濟正在朝向全民就業。

另外，美國紐約聯儲行長威廉斯、亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克、費城聯儲行長哈克、里士滿聯儲行長巴爾金、堪薩斯城聯儲行長喬治、美國芝加哥聯儲行長埃文斯將於本周陸續發表最新看法，料對儲局日後加息及縮表帶來啟示。

美國據報考慮再釋放石油儲備

外電引述消息指，拜登政府正在考慮再次釋放戰略石油儲備，如果實施，可能比本月早些時候出售的3000萬桶石油還多。白宮發言人表示，拜登非常關注汽油價格，並希望盡其所能減輕油價。

道指上周五收報34,861點，全周升106點或0.3%，納指收報14,169點，全周升2%，標指收報4,543點，全周升79點或1.8%。

道富環球投資顧問首席投資策略師Michael Arone表示，股票和石油之間的聯繫仍重要，當油價升，股市會走弱，投資者預期烏克蘭衝突會以某種方式結束，雖然未知道時點，但股市基本面較預期好。他又指，市盈率縮水，股市已經變得更便宜，但投資者忽略了營收與通脹之間的關聯，當通脹上升，收入也會上升，故市盈率雖在收縮，但盈利預期正在上升。

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