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【業績｜醫藥股】康龍化成去年多賺42%至16.6億人幣　增派末期息至0.45人幣、派紅股10送5

股市 22:15 2022/03/27

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【業績｜醫藥股】康龍化成去年多賺42%至16.6億人幣　增派末期息至0.45人幣、派紅股10送5

康龍化成 （03759） 公布去年業績，期內收益74.44億元（人民幣，下同），按年增45%；純利16.61億元，按年增41.7%；每股收益2.0982元；末期息每股派0.45元，按年增5成，另每10股派5股紅股。

康龍化成稱，去年來自北美客戶的收入 佔64.2%，來自歐洲客戶佔15.6%，來自中國客戶的收入佔 17.1%，來自其他地區客戶的收入佔3.1%，隨著公司的客戶數量不斷增加， 前二十大客戶的收入集中度從2020年的41.1%進一步下降至2021的33.8%，但同時前二十大客戶客均收入增長19.2%。

康龍化成表示，會進一步鞏固強化小分子研發服務領域，同時將繼續加快大分子藥物及細胞和基因療法等研發服務能力的建設，同時繼續加強人才儲備。康龍化成稱，會加大中國市場的投入並推行更加符合 中國市場的市場策略。康龍化成今年將繼續在中、英、美三地積極進行基礎設施建設和產能擴充。

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港股 康龍化成（03759）

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