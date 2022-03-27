【上海半封城】上交所推30條疫情應急措施　投資界緊盯影響

▲ 【上海半封城】上交所推30條疫情應急措施

內地疫情持續，上交所公布 保障市場運行若干措施的通知，力保資本市場 平穩運行，提出30條措施，涉及股票發審、上市公司通告披露、債券業務及其他業務，不過，早前深圳封城，深交所則未有相關措施安排。中港投資各界緊盯疫情影響。

在股票發行上市審核和發行承銷方面：

1. 正常受理發行上市、重大資產重組及其他相關申請。 通過視頻會議等方式，確保上市委審議會議按照既定程序正常推進。

2.無法現場預約溝通的，發行人、中介機構可以採取線上方式進行溝通諮詢。

3.放寬申報等相關文件的簽署要求

4.放寬審核問詢回復時間

5.提供雲上市服務

6.優化網上網下路演方式

7.設立24小時發行承銷業務諮詢熱線

上市公司披露訊息方面：

8.延長通告披露時間至晚上11時

9.定期報告可延至4月30日

10.公告提交方式：可以通過電郵或傳真提交

11.文件無法實體簽章，可以暫以電子簽章等代替

12.股東大會：支持線上召開

13.線上業績會：加強技術支持

14.設立24小時訊息披露操作業務諮詢熱線

債券業務方面：

15.債券募集資金用於疫情防控相關領域或用於償還到期公司債券的，建立綠色通道，即報即審

16.延長項目辦理時限

17.放寬報送要求：可後補簽字、蓋章文件

18.優化現場業務辦理方式

19.配合做好地方債發行工作

其他業務方面：

20.確保市場交易通暢安全

21.全面啟動線上諮詢培訓服務 （浦江大講堂： https：//pujiang.sse.com.cn/ ）

22.加大對疫情影響嚴重地區及企業的服務力度

23.支持會員採取措施確保業務平穩運作，支持會員通過線上方式，開展客戶交易管理和監管協同工作。

24.支持基金、期權做市商等有序開展業務，對因疫情存在實際困難的基金、期權做市商履行報價義務，適當予以調整相關標準。

25.加強ETF基金管理人專項通道服務，保障基金管理人日常業務操作和公告披露

26.股份協議轉讓業務：通過非現場方式辦理

27.紀律處分：可以申請遠程視頻聽證、延期聽證以及延長證據材料提交時限

28.暢通投資者訴求渠道

29.加強投資者線上教育服務，持續通過網站、微信等互聯網渠道開展投資者教育宣傳，滿足疫情防控期間投資者在線學習需求

30. 做好國際投資者服務。 通過線上路演等形式，加強與各類境外機構投資者的溝通和服務，及時回應國際投資者關切問題。 疫情防控期間，為國際投資者調研上市公司提供便利化服務，開展國際投資者線上形式走進滬市公司等系列活動。