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【醫藥股】四環醫藥旗下軒竹生物最快本月遞科創板上市申請　融資後估值近70億元

股市 17:12 2022/05/04

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四環醫藥擬分拆軒竹生物上海科創板上市，後者融資後估值近70億元人幣。

四環醫藥 （00460） 早前公布將會分拆附屬公司軒竹生物科技在上海科創板獨立上市，中金為A股上市獨家保薦人。四環醫藥發表通告指，預計上市前輔導將在2022年5月完成，並計劃在本月向中國證券交易所提交A股上市申請。根據建議時間表，預計軒竹生物分拆上市將在今年第四季度完成。

四環醫藥早前公佈相關分拆計劃，不過截至目前，仍未向中國相關監管機構提交擬議A股上市的正式申請。目前四環醫藥直接持有軒竹生物全部已發行股本約62.39%。而完成分拆後，軒竹生物科技不再併入四環醫藥的賬目內。

據四環醫藥介紹，軒竹生物為集團旗下的創新藥研發子公司，擁有國內一流的小分子及大分子兩大創新藥自主研發平台，目前擁有25餘個在研創新藥產品管線，覆蓋小分子、單抗、 雙抗、融合蛋白、ADC等方向，聚焦於腫瘤、代謝、消化等領域。

四環醫藥稱，軒竹生物正從Biotech向BioPharm轉型，多個產品正在逐步進入臨床II期及臨床III期，對專業研發人才團隊及持續研發投入的需求不斷增加。公司已於2020年8月及2021年12月，分別完成兩次單獨股權融資，融資共計15.6億元（人民幣，下同），投後估值近70億元。

集團又指，分拆將有助於軒竹生物進一步做為獨立創新藥研發平台公司，可直接進入債務及股權資本市場，從而增加軒竹生物的財務靈活性並增強其籌集外部資金的能力，以支持其業務的快速增長及產業化發展。同時，四環醫藥也可將公司的現有資金與資源，專注於培育和發展高增長的醫美業務及其他新業務。

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