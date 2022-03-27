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【加密貨幣】多個平台緊急呼籲 立刻更新Chrome瀏覽器

環球政經 22:09 2022/03/27

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在今日之內，多個加密貨幣平台，包括常用熱錢包Metamask、去中心化金融平台Biswap，均在Twitter上發表聲明，如用家使用Chrome，或Chromium系列瀏覽器，如Opera、Edge等，便需立即更新。

原因是安全問題，他們均引用Google（GOOGL）聲明指，黑客利用零時差漏洞（Zero-day Vulnerability）攻擊用家電腦。該漏洞稱為CVE-2022-1096，但Google沒有進一步解釋細節，只要求所有用家立即更新Chrome至99.0.4844.84版本。分析指，Chrome每次更新，通常會修補多個問題，今次只為一個漏洞更推出新版本，可見問題嚴重。

【溫股知新】檢討六大指標   三大策略出招

有見及此，讀者（特別有通過Chrome使用加密貨幣工具、平台）應立即手動更新Chrome，可以在瀏覽器右上角，按3粒點，然後選擇設定（Setting），再選擇關於Chrome（About Chrome），便見到瀏覽器版本，最新為99.0.4844.84。如不是便要立即更新，有些較舊的電腦會無法更新，便應考慮買新電腦。因為如被黑客攻擊，有機會盜取閣下的加密貨幣，這為必要的開支。

 

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撰文 : 龍瑞成

虛擬貨幣 Google 黑客 金融

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