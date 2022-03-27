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【業績｜麗新系】麗新發展中期淨虧損約4.8億元　按年大減六成

股市 21:52 2022/03/27

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麗新發展中期淨虧損約4.8億元，按年大減六成。

麗新發展 （00488） 公佈截至今年1月底止中期業績，期內營業額27.2億元，按年減少0.94%。毛利9.67億元，按年大升56.5%。期內集團虧損淨額約為4.8億元，按年大減60.9%。集團宣佈不派中期息。

集團稱期內物業銷售營業額減少，主因是麗豐集團內地發展項目銷售表現導致，但部分被集團酒店業務、餐廳及餐飲產品銷售業務，以及豐德麗集團戲院營運及媒體及娛樂業務之收入增加所抵銷。至於期內淨虧損收窄，主要是由於對比去年同期，集團擁有及透過集團合營公司持有之投資物業估值增加所致。若不計及物業重估之影響，虧損淨額約為5.71億元，按年收窄36.1%。

麗新發展表示，未來數年一線城市及大灣區將仍然為帶動旗下集團租金增長之主要來源，旗下麗豐集團將考慮適時擴充其土地儲備。另外，麗新發展旗下豐德麗集團，亦透過一間合營公司，與香港其中一家主要戲院營運商於鑽石山荷里活廣場承辦一個戲院場地，新戲院預期於第三季度啟業。

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港股 業績公布 麗新發展（00488） 麗豐 麗新

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