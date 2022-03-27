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【業績｜水泥股】西部水泥去年純利微增至15.9億人幣　派末期息8.7分、全年減派27.5%

股市 21:51 2022/03/27

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【業績｜水泥股】西部水泥去年純利微增至15.9億人幣　派末期息8.7分、全年減派27.5%

西部水泥 （02233） 公布去年業績，期內收入80.03億元（人民幣，下同），按年增12.2%；純利約15.85億元，按年增1.6%；每股盈利約29.1分；派末期息8.7分，按年增1.2%；由於今年無派特別息，故全年派息減少27.5%。

西部水泥稱，去年水泥及熟料銷售量總銷售量約2030萬噸，按年增2%。西部水泥指，陝西南部核心市場維持強勢市場地位，加上基建需求殷切，令平均售價享有溢價，利潤率亦較穩定。即使在需求持續低迷的情況下，關中地區的平均售價近年來一直有所上升。

西部水泥預計陝西需求不會顯著增加

西部水泥提到，去年每噸煤炭平均成本增加約60.3%至每噸約779元，因此所出產水泥總量的每噸煤炭成本增加約29.9元。石灰石每噸平均成本按年上升約2.3%至每噸約17.9元。受惠於效率增益對原材料價格升幅有所減緩，所出產水泥總量的每噸原材料成本僅增加約1.6元，而原材料總成本僅增加約4.4%。

西部水泥預計，目前的宏觀經濟環境，並不預期今年的陝西需求會有顯著增加。而新疆的業務正在改善，而貴州的業務預料會持續低迷。

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港股 西部水泥（02233）

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