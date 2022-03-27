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【業績｜馬雲概念股】萬通保險母企雲鋒金融去年少賺17%至5.13億元　保險新業務價值增25.7%

股市 21:06 2022/03/27

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【業績｜馬雲概念股】萬通保險母企雲鋒金融去年少賺17%至5.13億元　保險新業務價值增25.7%

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲及好友虞鋒旗下的雲鋒金融 （00376） 公布去年業績，期內收入約85.21億元，按年增10%；純利約5.13億元，按年減少17%；每股盈利0,133元，不派期末期息。

雲鋒金融稱，去年萬通保險儘管處於新冠疫情的陰霾之中，但新業務仍較去年取得突破式增長。去年萬通保險的保費總額約111.47億元，按年增7.9%，列賬保費及費用收入約84.8億元，按年增9.8%。萬通保險的內含價值為180.61億元，按年增14.8。而萬通保險新業務價值約6.8億元，按年增25.7%。萬通擁有超過52.3萬有效個別投保人，按年增3.4%。

雲鋒金融：積極探索一切合適發展機會 鞏固香港保險地位

雲鋒金融稱，去年雲鋒金融證券業務的組織架構調整，設立經紀業務事業部和投行業務事業部，分別明確經紀業務事業部以 2C 業 務為重心，探索並打通雲鋒證券、雲鋒基金、萬通保險業務聯動。

雲鋒金融表示，未來將積極探索一切合適的發展機會，檢討現有業務策略，拓寬業務範圍，鞏固香港保險及金融服務提供者地位。

馬雲去年10月曾夥虞鋒歐遊

馬雲與虞鋒關係密切，去年10月馬雲現身西班牙馬略卡島（Mallorca），更有外媒拍攝到馬雲在當地揮桿打高爾夫球照片，當時馬雲同行友人為就是虞鋒。

相關文章：

【馬雲行蹤】馬雲臘八現身海南　10月歐遊後首度內地露面（圖集）

【馬雲行蹤】阿里巴巴創辦人馬雲現身西班牙馬略卡島　雲鋒基金虞鋒伴行打高爾夫球（多圖）

【馬雲來港】消息：馬雲現身香港密會商界友人　已在港逗留數日、最快今日走

港股 雲鋒金融（00376）

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