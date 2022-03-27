【恒大危機】恒馳5即將預售　恒大復工率95%　近6成項目正常施工

內地多個傳媒報道，中國恒大（03333）召開復工保交樓工作例會，會上披露了集團復工復產的最新情況。截至3月27日，全國要求復工復產項目771個，已復工734個，復工率達95%。其中有424個項目已恢復至正常施工水平，佔比55%。全國復工總人數達到15.4萬人。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

恒大下一步將繼續強化項目主體責任、盡快恢復銷售，加快工程款項支付，全力保障人力、材料等及時到場，保證項目持續正常施工，不惜一切代價實現向業主保質保量交樓。

此外，恒馳5「狠抓質量 確保量產」供應商大會在上海、天津、廣州等地同步舉行。恒馳汽車總裁劉永灼在會上宣布，恒馳5即將預售。

官商高層均有出席會議，包括天津市濱海高新區黨委書記、管委會主任夏青林，廣州市南沙區委常委、常務副區長魏敏，上海市松江區副區長陳容等領導，博世（中國）總裁陳玉東、大陸（中國）副總裁經明、麥格納中國負責人吳珍、寧德時代(300750)國內乘用車業務執行總裁肖麗娜以及庫卡、愛達克、安波福、法雷奧、佛吉亞等近200家全球頂級供應商。

劉永灼指，恒馳5各項工作進展順利，已進入工信部新車公告，預售即將全面啟動，恒馳首批展示體驗中心、銷售中心近期會在天津、上海、廣州等15個重點城市開放。未來3個月狠抓產品質量，相信有世界頂級供應商的加持，一定能確保恒馳5具備極高的品質並在6月22日實現量產。