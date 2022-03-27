▲ 【美股焦點】Tesla 創辦人馬斯克稱正認真考慮建立新社交平台 質疑Twitter未遵守言論自由

世界首富、電動車Tesla （美：TSLA）巨企創辦人馬斯克（Elon Musk）喜歡透過社交媒體Twitter （美：TWTR）與網民交流，例如馬斯克曾在Twitter 舉辦減持Tesla公投、發表對柴犬幣等加密貨幣、以至公布Tesla 的最新消息等等，但近日馬斯克在Twitter 表示，正在認真考慮建立一個將言論自由及遵守言論自由放在首位的新社交平台。

馬斯克上周五（25日）在Twitter 發起調查：「言論自由對於一個正常運作的民主至關重要。你認為 Twitter 嚴格遵守這一原則嗎？」馬斯克調查吸引超過203.5萬網民投票，結果顯示超過7成網民不認同Twitter有遵守上述原則。

馬斯克其後在周日（27日）凌晨發文指，鑑於 Twitter 實際上是一個公民廣場，但其不遵守言論自由原則是從根本上破壞了民主，向網民發問稱：「應該要做什麼？」（What should be done？）

有網民建議，馬斯克建立一個新的社交媒體平台，一個由開源算法組成，將言論自由和遵守言論自由放在首位的社交平台。馬斯克隨即回應指，自己正在認真考慮這一點。

事實上，馬斯克正尋求終止美國證交會限制他Twitter 貼文，聲稱2018年的和解協議「踐踏」其言論自由。他也正請求法院阻止SEC發出有關審查其Twitter 內容的傳票。

去年前美國總統特朗普因被多個社交媒體平台禁言，宣布自行創立社交媒體平台「TRUTH Social」，「Truth Social」今年2月20日已在蘋果App Store 上架。

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