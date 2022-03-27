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【零售股業績】永旺AEON末期息2仙　股息率4厘

股市 20:09 2022/03/27

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【零售股業績】永旺AEON末期息2仙　股息率4厘

永旺AEON （00984） 公布截至2021年12月底止全年業績，收益跌4%至95.55億元，按年虧損擴大至4.7億元，2020年為虧損3680.6萬元，永旺指出，香港業務虧因沒有獲得政府補助，而內地業務亦受防疫措施影響。末期息2仙，全年派5仙，現價股息率4厘。

展望今年業務，永旺指，1月起發生第五波疫情和防疫措施不斷收緊，本港的社交及經濟活動再次受到限制，嚴重打擊了整體經濟氣氛。集團部分店舖亦因應疫情發展而作出暫時停業，以確保員工及顧客的安全。

由於社交距離措施的進一步實行，永旺預計外出就餐的限制及居家工作安排，將鼓勵市民留守家中，食品、清潔用品及相關產品的需求或將於2022年增加。另外，永旺將按照預先設定的投資計劃開設店舖。集團已於2月在油塘大本營開設第四家AEON STYLE商店，滿足該地區顧客不斷變化的生活模式；同時集團亦將進一步擴大Daiso的小型專賣店網路，並探索與其他日本知名品牌的更多戰略合作機會，以「高質量、多樣性與獨特性」為定位，提供多樣化、性價比高的優質商品。

永旺亦將透過「Mobile Assistant」，提升營運效率及控制成本；除了加強運用自助收銀系統「快付通」外，集團將引入具備為顧客收銀及兌換現金的機器，從而減少收銀員的工作量，更好地利用現有資源，提高服務品質。

內地業務方面，由於經濟復甦受環球經濟及疫情影響而放慢，國內消費情緒仍未完全恢復，相信顧客將更審慎理性，選購的產品亦以實用及高性價比一類為主。集團將按原定計劃落實開設新店，目標是於下半年開設2間超市，同時亦不斷審視旗下店舖組 合並作出適當部署，如將第二季關閉東莞1間店舖，以提高營運效率。

【AEON母企｜盈警】AEON母企永旺跌逾7%創16年低　去年虧損擴大12倍料最多蝕4.9億元

港股 業績公布 永旺（00984）

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