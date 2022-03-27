  • 21°C
香港時間 : 2022327日 (日) 20:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【泰國疫情】視乎潑水節後疫情走勢 最快7月全面開關

環球社會熱點 19:31 2022/03/27

分享：

全球新冠肺炎疫情呈緩和趨勢，各國陸續放寬入境限制。泰國體育及旅遊部宣布，如當地疫情在4月潑水節假期期間沒有反彈，泰國計劃全面撤銷入境防疫限制，包括旅客入境後無需接受病毒檢測，以及取消「泰國通行證」。

新加坡放寬防疫 打完針旅客免隔離（第二版） 【下一頁】

旅遊及體育部長Phiphat Ratchakitprakarn周日（27日）表示，當局將衡量4月潑水節過後疫情狀況，並向疫情管理中心提交建議，若疫情過後沒有反彈，泰國很可能於7月起全面取消入境防疫限制，包括「Test and Go」計劃及「泰國通行證」（Thailand Pass）。

澳洲旅客將免出發前檢測 65歲以上可打第4針 【下一頁】

泰國將於下月1日起，旅客只需在入境後接受PCR核酸檢測、並在酒店隔離一日，入境第5日自行接受快速測試。5月起，泰國放寬至入境旅客改為接受快速測試。

目前所有旅客需完全接種新冠疫苗，並預先申請「泰國通行證」（Thailand Pass）才能入境；當取消上述限制後，意味泰國將全面開關，旅客無須接受隔離或檢測。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

土耳其歡迎俄羅斯財閥 只要符合一條件
今日
土耳其歡迎俄羅斯財閥 只要符合一條件
【烏克蘭戰爭】烏重奪邊境城鎮 俄擊中核設施起火
今日
【烏克蘭戰爭】烏重奪邊境城鎮 俄擊中核設施起火
拜登擬對富人徵稅 瞄準未實現收益
今日
拜登擬對富人徵稅 瞄準未實現收益
【烏克蘭戰爭】解放頓巴斯為目標 對俄重要性何在？
今日
【烏克蘭戰爭】解放頓巴斯為目標 對俄重要性何在？
【烏克蘭戰爭】澤連斯基再要增軍援 指歐洲自由岌岌可危
今日
【烏克蘭戰爭】澤連斯基再要增軍援 指歐洲自由岌岌可危

你可能感興趣

土耳其歡迎俄羅斯財閥 只要符合一條件
今日 15:04
土耳其歡迎俄羅斯財閥 只要符合一條件
【烏克蘭戰爭】烏重奪邊境城鎮 俄擊中核設施起火
今日 18:34
【烏克蘭戰爭】烏重奪邊境城鎮 俄擊中核設施起火
拜登擬對富人徵稅 瞄準未實現收益
今日 18:04
拜登擬對富人徵稅 瞄準未實現收益
出入境資訊 疫情 傳染病 泰國 出入境管制 病毒檢測 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月27日 時間20:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】烏重奪邊境城鎮 俄擊中核設施起火
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

約翰遜被北約領袖「孤立」 雙手插袋場面尷尬（多圖）
約翰遜被北約領袖「孤立」 雙手插袋場面尷尬（多圖）
【新冠疫苗】美國擬開打第4針 年滿50歲可接種
【新冠疫苗】美國擬開打第4針 年滿50歲可接種
土耳其歡迎俄羅斯財閥 只要符合一條件
土耳其歡迎俄羅斯財閥 只要符合一條件
【烏克蘭戰爭】俄供應全球近3成鑽石 Tiffany停採購
【烏克蘭戰爭】俄供應全球近3成鑽石 Tiffany停採購
【烏克蘭戰爭】拜登指普京不可再掌權 俄軍續轟烏城（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】拜登指普京不可再掌權 俄軍續轟烏城（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月27日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月27日 時間20:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款