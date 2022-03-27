【泰國疫情】視乎潑水節後疫情走勢 最快7月全面開關

全球新冠肺炎疫情呈緩和趨勢，各國陸續放寬入境限制。泰國體育及旅遊部宣布，如當地疫情在4月潑水節假期期間沒有反彈，泰國計劃全面撤銷入境防疫限制，包括旅客入境後無需接受病毒檢測，以及取消「泰國通行證」。

新加坡放寬防疫 打完針旅客免隔離（第二版） 【下一頁】

旅遊及體育部長Phiphat Ratchakitprakarn周日（27日）表示，當局將衡量4月潑水節過後疫情狀況，並向疫情管理中心提交建議，若疫情過後沒有反彈，泰國很可能於7月起全面取消入境防疫限制，包括「Test and Go」計劃及「泰國通行證」（Thailand Pass）。

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泰國將於下月1日起，旅客只需在入境後接受PCR核酸檢測、並在酒店隔離一日，入境第5日自行接受快速測試。5月起，泰國放寬至入境旅客改為接受快速測試。

目前所有旅客需完全接種新冠疫苗，並預先申請「泰國通行證」（Thailand Pass）才能入境；當取消上述限制後，意味泰國將全面開關，旅客無須接受隔離或檢測。

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責任編輯：郭麗明