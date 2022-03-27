▲ 【業績｜中資券商股】招商證券去年淨利增23%至116億人幣 末期息每股派0.54人幣、周息率約7.4厘

招商證券 （06099） （滬：600999）發布去年業績，期內收入、其他收入及收益總額403.42億元（人民幣，下同），按年增長24.25%；淨利潤116.45億元，按年增長22.69%；每股收益1.25元，派末期息每股0.54元，按年增23.6%，周息率約7.4厘。

招商證券去年手續費及佣金收入按年增長19.58%至153.04億元，招商證券稱，期內證券及期貨經紀業務收入、承銷及保薦業務收入分別增長21.89%和22.30%。

另外，招商證券利息收入按年增長16.73%至113.42億元，主要因融資融券業務規模較上年增長，融資融券利息收入增長34.33%；市 場交投活躍，經紀業務客戶存款和備付金增長。此外投資收益淨額按年增長39.39%至94.55億元；其他收入及收益淨額按年增長33.74%至42.21億元。

招商證券：全球金融市場波動加劇 內地經濟短期面臨下行壓力

招商證券預計，今年內外部經營形勢依然錯綜複雜，從全球形勢來看，受供應鏈阻滯、能源短缺等因素影響，全球經濟環境更趨複雜，不確定性進一步增 加；全球通脹預計短期內難以回歸常態；主要發達經濟體貨幣政策調整已經開始，與之相伴生的經濟金融風險不容忽視，全球金融市場波動將有所加劇。

招商證券提到，內地經濟韌性強、長期向好的基本面不會改變，但在需求收縮、供給衝擊、預期轉弱 三重影響下，短期面臨下行壓力。

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