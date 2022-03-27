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【業績｜內險股】太保去年純利升9%、新業務價值率跌逾兩成　派末期股息1元人幣

股市 19:14 2022/03/27

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太保去年純利升9.2%，新業務價值率跌逾兩成。

太保 （02601） 公佈去年業績，期內營業收入4,406.43億元（人民幣，下同）。其中，保險業務收入3,667.82 億元，按年升1.3%。集團去年淨利潤268.34億元，按年增長9.2%。營運利潤按年升13.5%，至353.46億元。公司宣派末期股息每股1元，按年減派23.1%。現價股息率6.3厘。

壽險業務方面，去年收入2,116.85億元，按年下降0.1%。淨利潤按年升1.4%，至189.05億元。代理人渠道新保期繳增速11.6%。不過，集團稱受外部市場形勢、業務結構變化等多重因素影響，新業務價值按年跌24.8%，至134.12 億元；新業務價值率按年降15.4個百分點，至23.5%。

非車險業務扭虧為盈

財產險業務方面，收入1,526.43億元，按年增長3.3%。集團稱，車險客戶黏度持續提升，非車險新興領域保持較快增長，非車險業務扭虧為盈下收入佔比按年提升4.7個百分點，至40.6%。同時，健康險、責任險、農險等新興業務領域，也保持較快增長。財產險業務去年綜合成本率99.1%，按年升0.1 個百分點。其中，綜合費用率按年跌8.2個百分點至29.3%。

太保去年底內含價值4,983.09億元，較2020年底增長8.5%。集團去年總投資收益率及淨投資收益率均按年下降0.2個百分點，分別跌至5.7%及4.5%。

展望未來，集團指長端無風險利率曲線處於下行趨勢，信用風險釋放仍將持續。集團又指，內地保險業正經歷週期轉換、動能重塑的關鍵時期。另外，隨著公司治理準則、償二代二期和《保險集團公司監督管理辦法》等實施，內險業面臨更高監管要求。

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