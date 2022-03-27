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【業績｜香精烟草股】華寶國際去年純利增61%至6.75億人幣　大削末期息至2港仙、全年減派44%

股市 18:47 2022/03/27

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【業績｜烟草股】華寶國際去年純利增61%至6.75億人幣　大削末期息至2港仙、全年減派44%

從事香精及烟草業務的華寶國際 （00336） 公布，去年營業額38.83億元（人民幣，下同），按年增0.7%；純利約6.75億元，按年增61.4%；每股賺21.7分；每股派末期息2港仙，按年大削77.8%；全年派8.4仙，按年減少44%，周息率約1.8厘。

今年1月下旬華寶國際控股股東兼主席朱林瑶及兒子林嘉宇因涉嫌違法接受立案調查，並已被執行指定居所監視居住。華寶國際稱，目前仍未獲提供朱林瑶及林嘉宇所涉嫌違法事宜，強調生產和業務經營目前保持正常。

華寶國際：傳統再造煙葉行業供過於求

華寶國際稱，去年香精業務銷售收入約19.27億元，按年比減少7.6%，原因是下游市場需求變化以及產品結構調整所致。而煙用原料業務銷售收入5.65億元，按年下降9.0%，華寶國際解釋，傳統再造煙葉供過於求及煙用膠囊銷售價格下降。

華寶國際預計，傳統再造煙葉行業供過於求的情況仍將維持一段較長時間，據此， 管理層下調預測期間2022年至2025年銷售收入下調11.5%至22.7%，其對應的預測銷售增長率相應調整為3.9% 至20.6%。

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港股 華寶國際（00336）

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