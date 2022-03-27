【烏克蘭戰爭】烏重奪邊境城鎮 俄擊中核設施起火

俄羅斯對烏克蘭攻擊持續，俄軍上周日（27日）向烏國第二大城市哈爾科夫市的核研究設施開火、並向發射巡航導彈襲擊利沃夫烏軍事設施。另一方面，烏軍重新奪回邊境城鎮Trostianets，成功重佔蘇梅及哈爾科夫多條村莊。

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烏克蘭議會周日表示，俄軍再次襲擊哈爾科夫（Kharkiv）核設施，軍隊向當地一個核研究設施開火，暫無法確定破壞程度。建築物被砲擊後起火，其後消防員將火撲熄。

據悉，該研究所生產用於醫療及工業用途的放射性材料，烏克蘭安全局（SBU）曾警告，設施一旦受破壞，將導致大規模環境災難。

此外，俄羅斯國防部周日稱，俄軍發射遠程導彈擊中西部城市利沃夫（Lviv）的烏軍燃料庫、並使用巡航導彈襲擊敵方軍事設施。當地官員表示，最少5人在襲擊中受傷，當場拘捕一名男子，涉從事間諜活動，負責紀錄導彈擊中目標位置、以及將檢查站照片發送至俄羅斯電話號碼。

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另一方面烏軍持續反攻，扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區軍方表示，烏軍成功解放馬里烏波爾（Mariupol）兩條村莊、另重奪蘇梅（Sumy）及哈爾科夫多條村莊。烏國防部亦指，已重奪鄰近俄羅斯邊境的城鎮Trostianets，聲稱俄軍遺留武器等軍事裝備，匆忙逃離當地。

但內政部長顧問Vadym Denysenko強調，現時確認俄軍放棄攻擊基輔是言之尚早。

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責任編輯：郭麗明