全球首富另有他人？ 馬斯克稱有人比佢更有錢

美國Tesla行政總裁馬斯克去年超越亞馬遜總裁貝索斯，登上全球首富之位。但馬斯克近日聲稱，認為有人比他更有錢，正是俄羅斯總統普京。

馬斯克豪言要單挑普京 俄官：同你鬥只會浪費時間 【下一頁】

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馬斯克（Elon Musk）早前接受出版巨擎Axel Springer行總裁Mathias Döpfner訪問，被問及對於擁有2600億美元（約2.035萬億港元）資產，成為全球首富的感受。馬斯克表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）比他更加富有。

至於俄烏戰爭，馬斯克指普京必須被阻止。馬斯克認為，美國政府實際行動比大眾了解多，只是未有公開，並強調美國不能讓普京佔領烏克蘭。

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普京的實質資產一直成疑，未有公開數據。但據悉普京在黑海擁在一座價值14億美元（約110億港元）宮殿，以及在摩納哥（Monaco）的400萬美元（約3,131.4萬港元）豪宅。有財經分析師估計，認為普京最少有2000億美元（約1.57萬億港元）資產。

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責任編輯：吳漢培