【業績｜三桶油】中石化末期息0.31人幣　股息率逾15厘　去年多賺1.14倍至719.8億人幣創10年高位

▲ 【業績｜三桶油】中石化去年多賺1.14倍至719.8億人幣、創10年高位 今年資本開支目標達破紀錄1980億人幣

中石化 （00386） （滬：600028）公佈去年業績，期內收入27408.84億元（人民幣，下同），按年增長30.2%；淨利潤719.75億元，按年增長114%，創10年以來最高利潤；每股賺0.588元；中石化每股派發末期息0.31元，按年增1.38倍；全年每股派0.47元，按年增1.35倍。現價股息率15.6厘。

中石化大幅調高資本開支，預計今年將投資1980 億元，按年增長 18%，超越 2013 年創下的 1817 億元的紀錄。中石化稱，主要投向油氣高質量勘探開發、天然氣產供儲銷體系建設、煉油結構調整、煉化基地建設、高端材料項目、「油氣氫電服」綜合加能站建設及新能源業務等領域底。

中石化料今年成品油市場需求繼續復甦

中石化預計，今年成品油市場需求繼續復甦，天然氣、石化產品需求持續增長。綜合考慮地緣政治、全球供需變化、庫存水平、「雙碳目標」等影響，預計油價波動風險增大。

中石化解釋，去年營業收入增長主要煉化產品價格大幅上漲及銷量增加影響；營業利潤增長主要是需求回升，主要產品毛利上漲。

中石化：去年煉化產品價量上漲帶動營收

中石化稱，去年外銷原油、天然氣及其他上游產品營業額為1560億元，按年增長49.3%，主要歸因於原油和天然氣價格上漲，以及天然氣銷量增加。

中石化煉油事業部和營銷及分銷事業部對外銷售石油產品對外銷售收入為15355億元，按年增長30.6%，主要歸因於成品油價格上漲，以及需求增加。

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