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【滙豐HSBC】滙豐分行隔日營運模式落實已三星期　伍楊玉如：料今季財富產品銷售跌　惟貸款按年增50%

股市 07:00 2022/03/28

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HSBC滙豐 （00005） 本月上旬起落實旗下零售分行分兩組隔日營業。滙豐香港財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如接受訪問時表示，分行是該行主力分銷財富產品的地方，隨着分行整體營運時間縮減，加上今季出現地緣政治事事件、美國加息，都令市場投資氣氛和意欲降低，預計今季該行的財富產品銷售金額會出現按年跌幅，但貸款方面，該行主要靠數碼渠道和電話客戶服務中心進行業務，不太倚賴分行，而今季該行貸款總金額更較去年首季增加50%。

伍楊玉如表示，首季貸款按年有如此增幅，主要是去年起該行增強數碼能力，加上該行多做了稅貸推廣，而稅貸產品銷售亦不受分行關門所影響。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞指，貸款業務主要靠數碼渠道和電話客戶服務中心，該兩渠道比例分別佔四成、六成，相信隨着該行加強數碼能力，有關比例開始有變，至於分行渠道佔比則較低。

料今季卡類消費按年微跌

今季該行卡類消費方面，伍楊玉如表示，今波疫情爆發前的一月表現佳，按年升約14%，疫情下的二月和本月，俱按年跌約10%，故料整體今季卡類消費按年微跌。保險方面，她指客人在疫下投保意欲增加，故即使該行在第五波疫情中，雖最多曾暫停七成分行運作，惟今季保險銷售金額按年僅跌約10%。此外，該行今季存款錄得按年增長5%。

彭淑貞表示，該行網絡現有超過100家分行，分行隔日營運模式實施下，至今分行的平均交易量已恢復至1月份約八成水平，若疫情逐漸改善，有關營運模式安排將慢慢放鬆。該行亦提升逾1000名客戶經理及分行經理在家工作的能力，包括添置平版電腦、電子器材、設立即時通訊渠道跟進客戶需要，該行零售銀行有90%的員工可以在家工作，而客戶服務中在家工作比例亦能達到60%。她又指，本月，客戶經理透過數碼渠道進行網上會議按月增長逾20%，與客戶跟進檢討投資組合的次數亦升33%，Zoom使用量升7倍。

滙豐：95%的銀行服務於數碼平台上進行

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶、國際及市場策劃主管許長虹表示，現時該行95%的銀行服務於數碼平台上進行，該行流動理財應用程式的活躍客戶已達約170萬個，會致力透過推出更多個人化流動用戶體驗，冀該應用程式的活躍客戶量於今年能達到200萬個。

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記者：胡學能

 

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