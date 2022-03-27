▲ 【中美金融戰】中證監批准震坤行等中資企業赴美上市 中概股海外上市有望正式「鬆綁」

內地去年起嚴限中資企業赴美上市，但近期有望正式「鬆綁」。有內媒指，中證監經與相關行業主管部門溝通協調，近期對工業用品超市震坤行等擬赴美上市企業出具無異議回覆。

去年12月，中證監起草《國務院關於境內企業境外發行證券和上市的管理規定（草案徵求意見稿）》，並同步起草了《境內企業境外發行證券和上市備案管理辦法（徵求意見稿）》。中證監當時表示，擴大資本市場對外開放的方向不會改變，支持企業依法合規到境外上市，規範的目的是為了促進發展。

內媒報道指，去年底證監會公佈的境外上市新規草案，有望使更多企業境外上市活動「有規可依」、「有路好走」，頗受市場期待，並引述消息人士指，相關規則已完成公開徵求意見，將在履行必要的立法程序後儘快正式頒布實施。

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