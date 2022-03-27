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【好想去旅行】新懸浮座位設計　提升窄機長途體驗

商業 17:34 2022/03/27

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Teague及Nordam合作發表窄身航機適用的「懸浮」座艙設計。（Teague圖片）

隨各國開放國際旅客入境，航空界預期今年窄身航機的長程服務需求復甦，機艙設計公司亦紛紛展示創意，改善豪華座艙設計，當中由Teague及Nordam合作發表「懸浮」設計令人注目。

【未來技能】恒生推出「恒生技能創未來基金」　撥超過200萬資助社福機構協助受眾裝備自己

近年窄身航機如空中巴士A321neo及波音737 MAX等大行其道，但細小機內空間對傳統商務及頭等豪華座艙設計的限制比較大，航空公司均想盡方法改善。由Teague及Nordam合作發表名為「Elevate」的懸浮設計，一改以往將座艙固定在地板的做法，使用專利技術把座位及迷你桌等固定於機身兩側的牆壁，充分活用空間，留下更多活動空間及置物區，椅後包圍式設計更有助提升私隱度，加上自然的木質色彩配搭，讓乘客有如家居感覺。

入圍機艙設計大獎

除了客觀上的概念創新，該設計亦有助減輕重量，改善客機燃油效率，簡潔部件構成可降低有關架設成本及複雜度，讓航空公司在混合式機隊中可為窄機及闊機提供一致的旅程體驗等，布局能易於符合航空監管要求，不改變乘客數量和座位間距。據了解該設計亦入圍今年的「Crystal Cabin Award」機艙設計大獎候選名單。

【搵工】勞工處將舉行網上招聘　逾2,500個空缺

責任編輯：王浩賢

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