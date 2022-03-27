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【香港經濟】陳茂波：本港首季經濟無可避免陷收縮　恢復與外地聯繫屬「實在、需要積極應對問題」

宏觀解讀 17:15 2022/03/27

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【香港經濟】陳茂波：本港首季經濟無可避免陷收縮　恢復與外地聯繫屬「實在、需要積極應對問題」

財政司司長陳茂波發表網誌指，本港經濟第一季度無可避免將陷入收縮，打斷之前連續四個季度復蘇的勢頭。陳茂波指出，疫情亦對經濟造成沉重打擊，最新失業率急升0.6個百分點至4.5%，而且還會繼續攀升；恒生指數過去一段時間亦大幅波動，曾在兩天內急跌一成，恒生科技指數自二月底更在兩周內下跌超過三成。

陳茂波稱，這些數字均折射出疫情肆虐、國際地緣政治局勢緊張、通脹升溫，以至中美關係等内外因素，令本港在社會、民生及經濟承受著龐大的壓力。但陳茂波提到，對香港經濟前景有著絕對及無比堅定的信心，只要對大局有準確研判，抓準大勢，積極應對，並把握好國家的發展和支持，便能夠跨越短期的挑戰。

陳茂波：香港有序恢復與外地聯繫屬實在、需要積極應對的問題

全球各地相繼放寬防疫措施及入境檢疫，陳茂波稱，香港作為國際城市，如何在貫徹落實「市民健康和生命至上」、「動態清零」及與內地通關等目標的同時，逐步有序恢復與外地聯繫，也是十分實在、需要積極應對的問題。

此外，地緣政治局勢持續緊張、環球通脹升溫和利率趨升等，均困擾著環球市場的投資氣氛及情緒，亦加大了香港所面對的外圍挑戰壓力。

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