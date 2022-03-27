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【中美金融戰】官媒引述中證監：中美審計監管合作相向而行　有媒體不掌握實際情況而作主觀臆測、干擾市場預期

股市 16:54 2022/03/27

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【中美金融戰】官媒引述中證監：中美審計監管合作相向而行　有媒體不掌握實際情況而作主觀臆測、干擾市場預期

中美繼續就中概股審計問題表態，繼日前美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）發聲明指，完全取得審計底稿這一點「不容談判」，今日內地官媒《中國證券報》引述消息指，針對市場近期關注的中美審計監管合作問題，中美雙方監管機構都充分知悉對方關切，強調「正在相向而行，努力尋求解決問題的方案，以盡快實現有效、可持續的合作」，認為這符合兩國資本市場和全球投資者的最大利益。

報道引述中證監稱，近期一些並不掌握實際情況的媒體對雙方合作的細節和走向有不少主觀臆測，給市場預期造成了不必要的干擾，希望市場人士以雙方監管部門公開披露的信息為準，不要盲目跟風。

中證監周日與中概股公司和投資機構交流

《中國證券報》稱，部分中概股公司和投資機構周日（27日）參加中證監舉行的一場視像交流，會議主要聽取了市場人士對中概股近期情況的意見。

關於市場普遍關心的中美審計監管合作進展，《中國證券報》報道指，中證監方面並未透露與美國監管機構談判的細節，但表示雙方都展示了解決問題的積極意願和務實態度，近段時間持續進行高效、坦率和專業的磋商。這與美方近期披露的信息是一致的。

報道又引述資深會計師表示，最近幾個月中美雙方監管機構的良好互動有望打破審計監管合作的長期僵局，相信雙方監管部門有能力從專業角度盡快達成合作安排。

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