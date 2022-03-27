拜登擬對富人徵稅 瞄準未實現收益

《華盛頓郵報》及多間美媒引述白宮文件，指美國總統拜登計劃在周一（28日）宣布，在新一份財政預算案提出開徵富人稅，對財產超過1億美元（7.8億港元）的家庭徵最少20%稅率，確保億萬富翁支付的稅率，不再低於教師等中產人士。

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多間美媒取得政府文件指，拜登（Joe Biden）將於周一宣布的2023年財政預算案中，提出對財產超過1億美元（7.8億港元）的家庭徵稅，將針對收入及未實現收益。

目前繳交少於20%稅款的億萬富翁，必需補交新稅項差額、首次補交，容許分攤9年繳交，之後新投資收益產收的稅項，可分5年交還，至於流動性低的資產，富豪亦可向國稅局申請延遲繳稅，惟需支付利息，亦會列入未來資本利得稅內。

相關措施需要經國會批准，白宮預計未來十年可增加約3,600億美元（2.8萬億港元）收入，當中一半稅款來自700名最富有人士。

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消息人士指，白宮亦會公布連串預算方案，包括國防及非國防開支、計劃未來十年削減超過1.3萬億美元（約10萬億港元）赤字。

加州大學柏克萊分校經濟學家祖克曼（Gabriel Zucman）估計，新稅制下，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）需額外繳交500億美元（3,900億港元）稅款、Amazon創辦人貝索斯（Jeff Bezos）將支付350億美元（2,730億港元）稅款。

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責任編輯：郭麗明