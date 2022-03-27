  • 21°C
香港時間 : 2022327日 (日) 19:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登擬對富人徵稅 瞄準未實現收益

環球社會熱點 18:04 2022/03/27

分享：

《華盛頓郵報》及多間美媒引述白宮文件，指美國總統拜登計劃在周一（28日）宣布，在新一份財政預算案提出開徵富人稅，對財產超過1億美元（7.8億港元）的家庭徵最少20%稅率，確保億萬富翁支付的稅率，不再低於教師等中產人士。

俄羅斯或接受比特幣結算能源 限友好國家 【下一項】

多間美媒取得政府文件指，拜登（Joe Biden）將於周一宣布的2023年財政預算案中，提出對財產超過1億美元（7.8億港元）的家庭徵稅，將針對收入及未實現收益。

目前繳交少於20%稅款的億萬富翁，必需補交新稅項差額、首次補交，容許分攤9年繳交，之後新投資收益產收的稅項，可分5年交還，至於流動性低的資產，富豪亦可向國稅局申請延遲繳稅，惟需支付利息，亦會列入未來資本利得稅內。

相關措施需要經國會批准，白宮預計未來十年可增加約3,600億美元（2.8萬億港元）收入，當中一半稅款來自700名最富有人士。

全球金融中心指數頭10位 哪國最多城市上榜？ 【下一頁】

消息人士指，白宮亦會公布連串預算方案，包括國防及非國防開支、計劃未來十年削減超過1.3萬億美元（約10萬億港元）赤字。

加州大學柏克萊分校經濟學家祖克曼（Gabriel Zucman）估計，新稅制下，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）需額外繳交500億美元（3,900億港元）稅款、Amazon創辦人貝索斯（Jeff Bezos）將支付350億美元（2,730億港元）稅款。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】解放頓巴斯為目標 對俄重要性何在？
今日
【烏克蘭戰爭】解放頓巴斯為目標 對俄重要性何在？
【烏克蘭戰爭】澤連斯基再要增軍援 指歐洲自由岌岌可危
今日
【烏克蘭戰爭】澤連斯基再要增軍援 指歐洲自由岌岌可危
土耳其歡迎俄羅斯財閥 只要符合一條件
今日
土耳其歡迎俄羅斯財閥 只要符合一條件
【烏克蘭戰爭】英外相：倘俄方停火撤軍 或解除制裁
今日
【烏克蘭戰爭】英外相：倘俄方停火撤軍 或解除制裁
【烏克蘭戰爭】拜登斥普京為「屠夫」 不應再掌權
今日
【烏克蘭戰爭】拜登斥普京為「屠夫」 不應再掌權

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】解放頓巴斯為目標 對俄重要性何在？
今日 16:48
【烏克蘭戰爭】解放頓巴斯為目標 對俄重要性何在？
【烏克蘭戰爭】澤連斯基再要增軍援 指歐洲自由岌岌可危
今日 15:43
【烏克蘭戰爭】澤連斯基再要增軍援 指歐洲自由岌岌可危
土耳其歡迎俄羅斯財閥 只要符合一條件
今日 15:04
土耳其歡迎俄羅斯財閥 只要符合一條件
經濟 美國 財政預算案 白宮 拜登 利得稅

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】烏重奪邊境城鎮 俄擊中核設施起火

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】拜登指普京不可再掌權 俄軍續轟烏城（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄供應全球近3成鑽石 Tiffany停採購
【烏克蘭戰爭】俄供應全球近3成鑽石 Tiffany停採購
約翰遜被北約領袖「孤立」 雙手插袋場面尷尬（多圖）
約翰遜被北約領袖「孤立」 雙手插袋場面尷尬（多圖）
【烏克蘭戰爭】拜登指普京不可再掌權 俄軍續轟烏城（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】拜登指普京不可再掌權 俄軍續轟烏城（不斷更新）
【新冠疫苗】美國擬開打第4針 年滿50歲可接種
【新冠疫苗】美國擬開打第4針 年滿50歲可接種
新型冠狀肺炎全球疫情（03月27日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月27日 時間18:00）
荷蘭研究發現 人體血液中竟有這物質？
荷蘭研究發現 人體血液中竟有這物質？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款