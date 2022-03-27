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【烏克蘭戰爭】解放頓巴斯為目標 對俄重要性何在？

環球政治 16:48 2022/03/27

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俄羅斯軍方日前宣稱，對烏克蘭的特別軍事行動首階段目標已完成，將聚焦解放烏東頓巴斯地區。是次舉動被指是俄羅斯總統普京退而求其次，放棄攻克烏克蘭首都基輔。到底頓巴斯地區對俄羅斯有甚麼重要性，使莫斯科政府願意改變目標。烏克蘭官員認為，俄羅斯未必真心放棄佔領烏克蘭。

【烏克蘭戰爭】俄稱轉移戰事重心 解放烏東頓巴斯 【下一頁】

頓巴斯地區（Donbass）位處烏克蘭東部，自19世紀已是礦業重地。對俄羅斯而言，頓巴斯3分1地區由俄羅斯支持的分離分子控制，俄國在當地影響力甚深，可能是烏克蘭境內對俄羅斯最友好及最反對烏克蘭的地區。在不被烏克蘭政府承認結果的2014年公投中，兩個地區約90％人支持從烏克蘭獨立。

俄羅斯與烏克蘭開戰前，正式承認頓巴斯兩個自稱國家，頓涅茨克（Donetsk）人民共和國和盧甘斯克（Luhansk）人民共和國為獨立國家。同時，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）早前亦表明，保護頓巴斯地區民眾是出兵烏克蘭理由之一。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基再要增軍援 指歐洲自由岌岌可危 【下一頁】

西方國家有官員認為，俄羅斯國防部稱完成於烏克蘭的首階段軍事行動，改為集中解放頓巴斯地區，是俄國承認戰事已超出軍隊承受範圍，可能停止對基輔及其他烏克蘭城市的攻勢。有英國前外交官認為，俄政府新說法希望說服俄羅斯人民，以及隱藏現時俄軍真正狀況。

烏克蘭國防部官員對俄國是否真正放棄佔領烏克蘭全境抱有懷疑，但承認現時俄軍重心似乎更傾向烏東地區。烏克蘭媒體引述內政部幕僚Vadym Denysenko指出，現階段聲稱俄軍放棄攻勢基輔仍維時尚早。

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責任編輯：吳漢培

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