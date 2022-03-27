【俄烏戰爭】國際快餐店難完全撤出俄羅斯　加盟商拒停業

▲ 國際連鎖式快餐店集團雖已宣佈停止俄羅斯業務，但受制於特許經營協議，當地部分店舖仍然運作，總公司難以干預。（法新社圖片）

俄烏戰爭持續，西方各國紛紛制裁俄羅斯，國際企業陸續停止俄國境內業務。國際連鎖式快餐店集團如麥當勞、Burger King等雖已宣佈停止當地業務，但受制於特許經營協議，俄羅斯境內部分店舖仍然運作，總公司難以干預。

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3月初不少西方企業已宣佈會陸續停止俄國境內業務，但不少企業並非在當地直接營運，部分採用合資或特許經營方式合作，令實際情況變得複雜，企業難「全身而退」。以國際連鎖式快餐店集團麥當勞為例，在當地有近850間店舖，但自3月8日表示會停止業務後，雖然大部分在俄店舖皆屬麥當勞擁有，可完全停業，惟仍有部分屬於特許經營，如機場、火車站等，並沒有接受總公司的停業要求。

Burger King、全合資薄餅店無法全退

Burger King在俄擁有800間門店，但因為採用合資特許經營方式，即使母公司Restaurant Brands International已發信要求當地特許經營者停業，但卻收到拒絕回覆。Burger King總公司只可停止有關供應鏈、市場推廣及其他營運支援，而母公司在合資公司中僅佔少數股權，正安排退出。另一美國薄餅店「Papa John's」在俄亦採用特許經營逾190間門店，向傳媒表示因同樣問題，而未能強制當地合作商停止營運，只可停止總公司的營運支援。

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責任編輯：王浩賢