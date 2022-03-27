【烏克蘭戰爭】澤連斯基再要增軍援 指歐洲自由岌岌可危

烏克蘭總統澤連斯基近日多次要求，西方盟友加強軍事援助，對抗俄羅斯入侵。澤連斯基再次公開要求北約提供武器，表明只需要北約1％戰機及坦克，質問至今仍未肯運送更多軍事裝備，是否出於對俄羅斯的恐懼，更稱歐洲的自由亦危在旦夕。

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澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）上周六晚（26日）在電視講話中，再次提出要求盟友增加軍事援助，表明只需北約（NATO）1％的戰機及坦克。澤連斯基直指，盟友的武器裝備只是放在倉庫累積塵埃，表明要求軍援不止為烏克蘭，更是為歐洲的自由。

澤連斯基語帶不滿表示，戰事已經31日，

「到底是誰實際控制北約，是否還是出於恐懼，受俄羅斯擺布。」

他更以被包圍城市馬里烏波爾民眾批評部分盟友，指如盟友有當地民眾1％的勇氣，不會花費31日思考如何向烏克蘭運送戰機或坦克。

同日，澤連斯基亦因戰機未運抵，向波蘭總理杜達（Andrzej Duda）表示失望。總統府聲明中，澤連斯基指戰機遲未到達的代價，正是數以千計烏克蘭民眾的性命。

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責任編輯：吳漢培