  • 22°C
香港時間 : 2022327日 (日) 16:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】澤連斯基再要增軍援 指歐洲自由岌岌可危

環球政治 15:43 2022/03/27

分享：

烏克蘭總統澤連斯基近日多次要求，西方盟友加強軍事援助，對抗俄羅斯入侵。澤連斯基再次公開要求北約提供武器，表明只需要北約1％戰機及坦克，質問至今仍未肯運送更多軍事裝備，是否出於對俄羅斯的恐懼，更稱歐洲的自由亦危在旦夕。

【烏克蘭戰爭】英外相：倘俄方停火撤軍 或解除制裁 【下一頁】

土耳其歡迎俄羅斯財閥 只要符合一條件 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）上周六晚（26日）在電視講話中，再次提出要求盟友增加軍事援助，表明只需北約（NATO）1％的戰機及坦克。澤連斯基直指，盟友的武器裝備只是放在倉庫累積塵埃，表明要求軍援不止為烏克蘭，更是為歐洲的自由。

澤連斯基語帶不滿表示，戰事已經31日，

「到底是誰實際控制北約，是否還是出於恐懼，受俄羅斯擺布。」

他更以被包圍城市馬里烏波爾民眾批評部分盟友，指如盟友有當地民眾1％的勇氣，不會花費31日思考如何向烏克蘭運送戰機或坦克。

同日，澤連斯基亦因戰機未運抵，向波蘭總理杜達（Andrzej Duda）表示失望。總統府聲明中，澤連斯基指戰機遲未到達的代價，正是數以千計烏克蘭民眾的性命。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】拜登指普京不可再掌權 俄軍續轟烏城（不斷更新）
今日
【烏克蘭戰爭】拜登指普京不可再掌權 俄軍續轟烏城（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄稱轉移戰事重心 解放烏東頓巴斯
2022/03/26
【烏克蘭戰爭】俄稱轉移戰事重心 解放烏東頓巴斯
【烏克蘭戰爭】俄供應全球近3成鑽石 Tiffany停採購
2022/03/26
【烏克蘭戰爭】俄供應全球近3成鑽石 Tiffany停採購
【烏克蘭戰爭】前警高官願做人質 促俄放兒童撤離圍城
2022/03/26
【烏克蘭戰爭】前警高官願做人質 促俄放兒童撤離圍城
【烏克蘭戰爭】拜登斥普京為「屠夫」 不應再掌權
今日
【烏克蘭戰爭】拜登斥普京為「屠夫」 不應再掌權

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】拜登指普京不可再掌權 俄軍續轟烏城（不斷更新）
今日 14:55
【烏克蘭戰爭】拜登指普京不可再掌權 俄軍續轟烏城（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄稱轉移戰事重心 解放烏東頓巴斯
11:30 2022/03/26
【烏克蘭戰爭】俄稱轉移戰事重心 解放烏東頓巴斯
【烏克蘭戰爭】俄供應全球近3成鑽石 Tiffany停採購
13:25 2022/03/26
【烏克蘭戰爭】俄供應全球近3成鑽石 Tiffany停採購
軍事 澤連斯基 戰爭 北約 戰機 俄羅斯 烏克蘭 歐洲

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月27日 時間16:00）

下一篇文章

土耳其歡迎俄羅斯財閥 只要符合一條件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

荷蘭研究發現 人體血液中竟有這物質？
荷蘭研究發現 人體血液中竟有這物質？
約翰遜被北約領袖「孤立」 雙手插袋場面尷尬（多圖）
約翰遜被北約領袖「孤立」 雙手插袋場面尷尬（多圖）
【烏克蘭戰爭】俄供應全球近3成鑽石 Tiffany停採購
【烏克蘭戰爭】俄供應全球近3成鑽石 Tiffany停採購
【新冠疫苗】美國擬開打第4針 年滿50歲可接種
【新冠疫苗】美國擬開打第4針 年滿50歲可接種
新型冠狀肺炎全球疫情（03月27日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月27日 時間15:00）
【烏克蘭戰爭】拜登指普京不可再掌權 俄軍續轟烏城（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】拜登指普京不可再掌權 俄軍續轟烏城（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款