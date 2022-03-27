  • 22°C
香港時間 : 2022327日 (日) 16:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【未來技能】恒生、社聯推「恒生技能創未來基金」　助社會服務機構開展未來技能發展項目

Hot Talk 15:19 2022/03/27

分享：

恒生、社聯推「恒生技能創未來基金」，助社會服務機構開展未來技能發展項目。

恒生與社聯宣布推出「恒生技能創未來基金」。計劃的受惠對象為非接受政府恆常資助的社會服務機構，旨在鼓勵和啟發機構開展與未來技能發展相關的社區項目或服務方案，例如理財能力、氣候變化意識、數碼技能/共融等技能，提供針對其服務社群所需要的技能及知識，協助受眾裝備自己，為香港社區持續發展注入新動力。

恒生指，計劃將撥款予十個方案，評審在考量方案時，首要考慮是方案是否具備促進其服務對象未來所需的技能和知識的元素及其成效。恒生將資助每項方案22萬元，期望在一年內落實及執行。此外，為提升市民對社區需要及不同社會服務機構工作的認知，計劃特設「我最喜愛技能創未來項目」投票活動，得票最高的兩個方案將各獲得額外5 萬元以作獎勵。

未來技能泛指對個人未來的生活、學業或事業發展有幫助，並能為其保持競爭力的技能和知識。未來技能的範疇涵蓋不同生活、就業技能或軟技能，包括情緒與社交能力、決策與判斷力、創意思維和分析力等技能。

相關文章：

【第五波疫情】恒生銀行推150個為期半年銀行工作機會　對象為近3年畢業大學生

【疫苗通行證】恒生3.28起推「疫苗通行證」　5月1日起員工須已打兩針

【可持續發展】中電與恒生簽訂十年可再生能源證書購買協議　減少逾6萬噸碳排放量

【可持續發展】恒生贊助2021香港青年氣候峰會　去年已投放逾3100萬元於社區投資項目

開啟hket App，閱讀全文
恒生銀行（00011） 香港

下一篇文章

【第五波疫情】商界輪流宣布支援抗疫工作　累捐5億款項及物資　一文看清企業最新舉動（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【停牌潮】一文看清「預告停牌」股份、內房重災　融創世茂等以疫情作避開停牌擋箭牌
【停牌潮】一文看清「預告停牌」股份、內房重災　融創世茂等以疫情作避開停牌擋箭牌
【中美金融戰】中移動、中電信被美納入國家安全威脅名單　首有俄企被列入
【中美金融戰】中移動、中電信被美納入國家安全威脅名單　首有俄企被列入
【美股收市】道指反覆漲153點 10年債息升穿2.5厘 納指軟
【美股收市】道指反覆漲153點 10年債息升穿2.5厘 納指軟
【業績｜煤炭股】中國神華去年多賺44%至516億人幣　增派末期息至每股2.54人幣
【業績｜煤炭股】中國神華去年多賺44%至516億人幣　增派末期息至每股2.54人幣
【港股ADR+夜期】耶倫：沒必要制裁中國　夜期收市升271點　美團ADR高6.8%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】耶倫：沒必要制裁中國　夜期收市升271點　美團ADR高6.8%（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】中石化據報停止在俄油氣項目合作　傳外交部向「三桶油」發出謹慎呼籲
【烏克蘭戰爭】中石化據報停止在俄油氣項目合作　傳外交部向「三桶油」發出謹慎呼籲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款