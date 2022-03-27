【未來技能】恒生、社聯推「恒生技能創未來基金」　助社會服務機構開展未來技能發展項目

▲ 恒生、社聯推「恒生技能創未來基金」，助社會服務機構開展未來技能發展項目。

恒生與社聯宣布推出「恒生技能創未來基金」。計劃的受惠對象為非接受政府恆常資助的社會服務機構，旨在鼓勵和啟發機構開展與未來技能發展相關的社區項目或服務方案，例如理財能力、氣候變化意識、數碼技能/共融等技能，提供針對其服務社群所需要的技能及知識，協助受眾裝備自己，為香港社區持續發展注入新動力。

恒生指，計劃將撥款予十個方案，評審在考量方案時，首要考慮是方案是否具備促進其服務對象未來所需的技能和知識的元素及其成效。恒生將資助每項方案22萬元，期望在一年內落實及執行。此外，為提升市民對社區需要及不同社會服務機構工作的認知，計劃特設「我最喜愛技能創未來項目」投票活動，得票最高的兩個方案將各獲得額外5 萬元以作獎勵。

未來技能泛指對個人未來的生活、學業或事業發展有幫助，並能為其保持競爭力的技能和知識。未來技能的範疇涵蓋不同生活、就業技能或軟技能，包括情緒與社交能力、決策與判斷力、創意思維和分析力等技能。

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