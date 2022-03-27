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【未來技能】恒生推出「恒生技能創未來基金」　撥超過200萬資助社福機構協助受眾裝備自己

商業 15:19 2022/03/27

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恒生銀行將會撥款予10個方案，向每個方案資助22萬元。（資料圖片）

恒生銀行與香港社會服務聯會宣布推出「恒生技能創未來基金」，鼓勵社會服務機構開展與未來技能發展相關的社區項目，如理財能力、數碼共融等技能。

【另類筍工】「遊戲陪玩師」全職陪打機　大學生月賺8萬元

「恒生技能創未來基金」的受惠對象為非接受政府恆常資助的社會服務機構，希望可鼓勵和啟發機構，舉行有關未來技能的社區項目或服務方案，提供針對其服務社群所需要的技能及知識，協助受眾裝備自己。

此計劃將會撥款予10個方案，評審在考量方案時，首要考慮是方案是否具備促進其服務對象未來所需的技能和知識的元素，以及其成效。恒生將資助每項方案22萬港元，期望在1年內落實及執行。

有機會獲額外5萬作獎勵

此外，為提升市民對社區需要及不同社會服務機構工作的認知，計劃又特設「我最喜愛技能創未來項目」投票活動。得票最高的兩個方案將各獲得額外5萬港元以作獎勵。

恒生銀行傳訊及企業可持續發展總監王美琪表示，疫情、新常、態創新科技及可持續概念對人們的生活和工作有著重大的影響。她期望計劃可提供一個讓社福界發揮創意的機會，善用計劃的靈活性，度身訂造切合其服務對象或社區需要的方案，提升市民迎接未來挑戰與機會的能力。

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責任編輯：葉泳珊

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