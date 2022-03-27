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土耳其歡迎俄羅斯財閥 只要符合一條件

環球政治 15:04 2022/03/27

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俄羅斯財閥因俄羅斯政府入侵烏克蘭，成為全球多國制裁對象，資產被凍結或限制入境。土耳其外長表示，歡迎俄羅斯財閥以旅客或投資者身分前來，但前題是要符合國際法規限制。

【烏克蘭戰爭】英外相：倘俄方停火撤軍 或解除制裁 【下一頁】

土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）上周六（26日）受訪時表示，土耳其實施聯合國通過的制裁，歡迎任何俄羅斯人到訪土耳其。至於投資行為，恰武什奧盧指只要不違反國際法律，會考慮容許俄羅斯財閥在當地投資。

據悉，被歐盟及英國制裁的俄羅斯財閥兼英超球會車路士班主阿巴莫域治（Roman Abramovich）的兩艘豪華遊艇出現在土耳其水域。土耳其回應，只有遊艇保持在被制裁國家水域外，仍是合法行為。

【烏克蘭戰爭】拜登斥普京為「屠夫」 不應再掌權 【下一頁】

雖然土耳其強烈批評俄羅斯入侵烏克蘭，但始終未有跟隨北約（NATO）步伐，對俄羅斯實施更嚴格制裁。有分析指出，土耳其與俄羅斯在經濟及外交上關係密切，特別前者依賴俄國天然氣入口，加入與西方國家不穩固，預計暫時不會加強制裁俄羅斯。

同時，土耳其亦積極在俄烏和談扮演中立及重要調解角色，因而受到荷蘭首相呂特（Mark Rutte）讚揚。

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責任編輯：吳漢培

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