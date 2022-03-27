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【MPF】積金局劉麥嘉軒：平均每4帳戶一個投資於預設投資策略或旗下基金

Hot Talk 14:42 2022/03/27

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積金局劉麥嘉軒指，每4個帳戶平均有一個投資於預設投資策略或旗下基金。

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌，表示強積金預設投資策略（Default Investment Strategy，簡稱DIS）推出5年已逐漸發展至一定規模。截至去年12月底，投資於DIS的資產有867億元，在總數1000萬個強積金帳戶中，有260萬個帳戶，即平均每4個強積金帳戶，便有一個是投資於DIS或DIS旗下的兩個基金。

按DIS投資的強積金帳戶，較多由年輕計劃成員持有，29歲及以下計劃成員佔32%，而30至39歲及40至49歲分別佔22%和18%。至於50至59歲和60歲及以上則分別佔18%和10%。

劉麥嘉軒表示，DIS是一個便捷的現成投資策略，受強積金計劃成員歡迎。從投資回報角度而言，自2017年4月DIS推出至去年底，旗下兩個基金「核心累積基金」及「65歲後基金」的平均年率化回報分別為8.7%及4.5%，均高於同期1.8%的年率化通脹率，累積淨回報分別為五成及兩成半。

DIS管理費不可超過基金每年淨資產值0.75%

劉麥嘉軒指出，投資回報與收費水平息息相關，而DIS的收費設有上限，規定管理費用不可超過基金每年淨資產值的0.75%，而經常性實付開支不可超過基金每年的淨資產值的0.2%。去年十月立法會通過的《2021年強制性公積金計劃（修訂）條例草案》規定，隨着強積金受託人和計劃轉移至積金易平台後，DIS的經常性實付開支每年的上限，更會進一步由淨資產值的0.2%下調至0.1%。

她又認為，從風險管理角度而言，DIS設有「隨齡降險」的自動調節機制，按計劃成員年紀增長，自動逐年調整投資於股票及債券的比重，減低成員於接近退休年齡時所面對的風險，適合長期退休儲蓄投資。同時，DIS基金資產分布於環球股票及債券市場，有助分散地區及資產類別的風險。

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