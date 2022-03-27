【疫情措施】由周二起經機場前往內地人士 須接受額外快速核酸檢測 其結果不能取代自費核酸檢測證明

第五波疫情儘管開始回落，但個案數字仍處於高位，政府公布將由下周二（29日）起在香港國際機場實施新冠肺炎特別檢測安排，乘搭前往內地航班的旅客於辦理登機手續前，須接受額外的快速聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測，進一步預防本地個案輸出和配合內地的抗疫工作。

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由下周二（29日）起，經香港國際機場前往內地及澳門的人士，在辦理有關航班的登機手續時須持有額外的快速核酸檢測陰性結果。該額外快速核酸檢測須在航班預定起飛時間前8小時內在機場的指定檢測地點進行，但此項特別檢測結果不能取代任何根據內地及澳門有關當局現行要求的自費核酸檢測陰性結果證明。



政府發言人表示，快速PCR核酸檢測程序需時約兩至三小時，而目前航空公司一般在航班預定起飛時間前兩至三小時開始辦理登機手續。為確保取得陰性檢測結果後有充足時間完成登機及清關等手續，相關離境旅客應預留充足時間，於航班預定起飛時間前最少五至六小時抵達機場，並遵守在場工作人員的指示進行檢測，以免延誤行程。



政府會安排檢測機構全日24小時免費提供上述特別檢測服務。經香港國際機場前往內地及澳門的人士應預先經由相關檢測機構的網站預約檢測服務，詳情可參閱以下網頁。



另外，政府已由3月21日起為經陸路出入境管制站（即深圳灣口岸或港珠澳大橋香港口岸）出境的旅客進行額外快速PCR核酸檢測，獲得陰性結果者方可繼續行程。政府在相關出入境管制站旅檢大樓開放前1小時至旅檢大樓關閉前1小時免費提供上述特別檢測服務。

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責任編輯：羅浩濂