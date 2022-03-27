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【食物科技】初創研植物肉點心 主打中式市場 迎合各地飲食習慣

理財智慧 14:01 2022/03/27

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近年，社會大眾愈來愈崇尚健康，飲食習慣漸漸走向素食，再加上疫情在本港肆虐，令市民更關注自己的身體狀況。隨着科技日漸成熟，素食除了過往的穀物、豆類、蔬菜和水果等植物類以及菇類食品外，植物肉亦成為新興素食產品。本港初創公司「好食科技」研發自家製植物肉，顛覆了普遍植物肉的應用，主攻中式點心市場。其聯合創辦人梁毓強及吳卓軒接受《iMoney》訪問時表示，現時有彈性飲食習慣的市民，比以往愈來愈多，令素食或植物肉市場的潛力日益漸大。

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

根據最新一期《港人素食習慣調查》顯示，香港素食人口由2018 年的24% 上升2020 年的34%（即「彈性素食者」，代表「每星期食素一次」、「大概一半時間食素」和「長期素食」），另外，有83% 受訪者表示，他們願意令飲食習慣變得更健康，當中25% 表示「極大可能」減少食肉，而有58% 表示「非常可能」減少食肉。吳卓軒認為，從報告可見其趨勢，尤其是食素這概念，未必是全素的人增加，但越來越多人把素食放在飲食習慣中。

梁毓強和吳卓軒於2020 年7月創立「好食科技」，有別於一般植物肉的應用，其自家製的植物肉用於中菜點心上，二人表示對點心情有獨鍾，故此研發應用於中式食物。梁毓強說：「我們二人都是香港人，對粵式料理有一種較強的歸屬感。另外，我們很喜歡中菜，不論是水餃，還是廣式點心，因此以前在外國讀書時，我們都會特意光顧中式餐廳。與此同時，我們都認為在香港能做出一個良好的根基和基礎，加強中式點心在全球的認知性。」

當然， 創業期間並非一帆風順，在研發植物肉的過程中亦遇上不少困難，吳卓軒說：「市面上大多植物肉品牌都以西式烹調為主，例如焗或煎等應用，因此我們的在設想應用於中式點心時，亦花了不少時間研發，最後成功研發我們稱為『AROMAX』的植物造肥豬肉，它的香味和質感與動物製的肥豬肉相似，而且當蒸煮後會呈現半透明的形狀。除了中西式應用外，我們發現滿足各地的口味亦是一大難度，去年和一間上海菜餐館合作，當時需打造小籠包，從中發現中國南方和北方對小籠包有不同的偏好，例如廣東地區喜歡的肉感比較緊緻，口感較彈性，而華東或上海地區則喜歡比較鬆散，因此即使製造出植物用的肥豬肉，都需迎合各個地區的飲食習慣。」

「好食科技」分為企業對企業的商業模式（B2B）和企業對客戶的商業模式（B2C）兩種商業模式。在B2B 方面，主要供應都是比較像原材料供應的產品，例如瘦肉碎、梅頭肉餡等產品，其後讓餐廳應用在其餐單中，目前獲超過20 間企業及餐廳採用，當中包括海洋公園、香港迪士尼樂園及馥苑海鮮酒家等。

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*內容摘自749期《iMoney》Focus 封面內容

 

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

 

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責任編輯：羅浩濂

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