【烏克蘭戰爭】拜登斥普京為「屠夫」 不應再掌權

美國總統拜登日前出訪歐洲，與盟友商討俄羅斯與烏克蘭戰爭最新局勢及對策。拜登在波蘭發表演說時表示，指俄羅斯總統普京是「屠夫」，不應再掌控俄羅斯政府。白宮連忙澄清，稱拜登言論並非尋求俄羅斯政權變改。俄羅斯克里姆林宮則反駁，指普京會否掌權不由拜登決定。

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拜登（Joe Biden）上周六（26日）在波蘭首都華沙（Warsaw）發表演說，形容普京（Vladimir Putin）是「屠夫」，不應繼續掌權，被指暗示俄羅斯民眾應把普京趕下台。同時拜登亦警告普京，不要希望染指北約（NATO）領土。

拜登指出，

「全球出現一場為自由的全新戰爭，是民主與極權﹑自由與壓迫，以及基於規則的秩序與殘暴勢力之間的鬥爭。」 （We emerged anew in the great battle for freedom, the battle between democracy and autocracy. Between liberty and repression. Between a rules-based order and one governed by brute force.）

他表明今次戰鬥不會在數日或數月內完結，全球應該準備好長期作戰，守護普世民主價值，對抗俄羅斯的殘暴勢力。

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白宮在言論傳出後，澄清並非尋求改變俄羅斯政權，解釋拜登是指普京應放棄對烏克蘭領土聲稱擁有的權力。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）亦反擊，指普京是否維持掌權不會由拜登決定，而是俄羅斯人民的選擇。

就在拜登發表演說前，俄羅斯軍隊發射巡航導彈，擊中烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）的目標，與拜登演說地點僅約400公里，有指此舉是向白宮發出明確訊息。今次亦是俄烏戰爭開始以來，俄軍第3次攻擊利沃夫。

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責任編輯：吳漢培