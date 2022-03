【烏克蘭戰爭】拜登斥普京為「屠夫」 不應再掌權

美國總統拜登日前出訪歐洲,與盟友商討俄羅斯與烏克蘭戰爭最新局勢及對策。拜登在波蘭發表演說時表示,指俄羅斯總統普京是「屠夫」,不應再掌控俄羅斯政府。白宮連忙澄清,稱拜登言論並非尋求俄羅斯政權變改。俄羅斯克里姆林宮則反駁,指普京會否掌權不由拜登決定。

拜登(Joe Biden)上周六(26日)在波蘭首都華沙(Warsaw)發表演說,形容普京(Vladimir Putin)是「屠夫」,不應繼續掌權,被指暗示俄羅斯民眾應把普京趕下台。同時拜登亦警告普京,不要希望染指北約(NATO)領土。

拜登指出,

「全球出現一場為自由的全新戰爭,是民主與極權﹑自由與壓迫,以及基於規則的秩序與殘暴勢力之間的鬥爭。」

(We emerged anew in the great battle for freedom, the battle between democracy and autocracy. Between liberty and repression. Between a rules-based order and one governed by brute force.)